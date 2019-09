Premier: Polityka senioralna jest strategicznym celem państwa

Mateusz Morawiecki w niedzielę w Przasnyszu (woj. mazowieckie). Podziękował seniorom za to, że odbudowywali Polskę po zniszczeniach wojennych, a potem ją budowali „tak, jak można było wtedy budować”.

Podczas spotkania wyborczego w Przasnyszu szef rządu zaznaczył, że dla rządu Zjednoczonej Prawicy „polityka senioralna jest strategicznym celem całego państwa”.



– My patrzymy na relacje pomiędzy państwem i seniorami w sposób bardzo partnerski. Udowodniliśmy to mam nadzieję już przez nasze 3 lata (rządów). Po pierwsze, 1 października 2017 roku (...) dotrzymaliśmy słowa w tym podstawowym obszarze, jakim było obniżenie wieku emerytalnego – przypomniał.



Szef rządu zwrócił uwagę, że później zapowiedział program „Mama 4 plus” dla – jak mówił – „pań, które urodziły czwórkę piątkę i więcej dzieci, które przez ten fakt, że wychowały dzieci, były w gorszej sytuacji, niż inne panie, które przynajmniej jakąś emeryturę mogły wypracować”. ج Dla tych wszystkich mam z wielkim podziękowaniem od całego narodu polskiego, zaproponowaliśmy emeryturę „Mama 4 plus”, i to jest również wykonane – podkreślił.



Morawiecki odniósł się do „wielkiego papieża Jan Paweł II”, który – jak przypomniał – w drugiej części swojego pontyfikatu, zwracając się do osób w podobnym do siebie wieku, mawiał że osoby w podeszłym wieku nie powinny uważać tego za cokolwiek złego, że jest to powołanie.



– Tak mówił Jan Paweł II. A my chcemy temu powołaniu pomóc, po pierwsze przez zasady sprawiedliwości społecznej, poprzez promowanie również solidarności międzypokoleniowej. To jest zapomniane hasło, zapomniana wartość, którą odtwarzamy, odbudowujemy, wyciągamy na powierzchnię – solidarność międzypokoleniowa – podkreślił.



Zwracając się do seniorów, szef rządu powiedział: „cała Polska wam jest wdzięczna za to, że w dramatycznych czasami latach, jeszcze II wojny światowej, potem w bardzo trudnych latach PRL-u, i potem w niełatwych latach III Rzeczypospolitej, odbudowywaliście Polskę, budowaliście, tworzyliście taką Polskę, jaką wtedy można było budować. Bardzo wam wszystkim dziękujemy”.

