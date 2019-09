„Polacy podczas wojny bronili wspólnego europejskiego domu ufundowanego na Dekalogu”

Polacy w 1920 r. oraz od pierwszego do ostatniego dnia drugiej wojny światowej walczyli o ocalenie naszego europejskiego domu, do którego wnętrza wrzucono jak pochodnie faszyzm, nazizm i komunizm. Polacy stanęli też do obrony autentycznej kultury europejskiej, ufundowanej na Dekalogu, na greckiej filozofii i rzymskim prawie. Bronili świata, który zasługiwałby na miano świata ludzkiego – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości ku czci żołnierzy gen. Maczka, którzy wyzwalali Flandrię.

Uroczystości z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy oraz króla Belgów Filipa I w 75. rocznicę wyzwolenia Flandrii przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka odbyły się na Polskim Cmentarzu Wojskowym w belgijskim Lommel.



– Zwodnicze ideologie głoszące uproszczoną, fałszywą wizję świata i człowieka – faszyzm, nazizm i komunizm – były jak pochodnie wrzucone do wnętrza naszego europejskiego domu. Polacy od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej walczyli o ocalenie tego domu, a także o wolność i niepodległość swojej ojczyzny – mówił podczas swojego wystąpienia prezydent Rzeczypospolitej.



Andrzej Duda przypomniał, że tak jak w sierpniu 1920 r. Polacy na przedpolach Warszawy powstrzymali podbój Europy przez „komunistyczne imperium ze wschodu”, tak we wrześniu 1939 r. „podjęli heroiczną walkę z przeważającymi siłami dwu sprzymierzonych wrogów: niemieckiej III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego”.



– Bronili swojego niepodległego państwa odzyskanego wcześniej po 123 latach niewoli, ale stanęli też do obrony autentycznej kultury europejskiej, ufundowanej na Dekalogu, na greckiej filozofii i rzymskim prawie. Bronili świata, który zasługiwałby na miano świata ludzkiego – wskazał.

#wieszwiecej Polub nas

Francuzi złożyli hołd gen. Maczkowi W północnej Francji trwają obchody 75. rocznicy bitwy pod Falaise, w której uczestniczyła 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka. W kompleksie... zobacz więcej

Polski przywódca przypomniał, że nasi rodacy nie upadli na duchu w obliczu prześladowań niemieckich okupantów: szykan, niewolniczej pracy, masowych mordów jeńców wojennych i ludności cywilnej.– Nie poddali się grozie zbudowanych na naszych kiedyś ziemiach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Walczyli, konspirowali, skutecznie współpracowali z sojuszem państw wolnego świata. Ratowali życie Żydom, choć hitlerowscy najeźdźcy karali śmiercią każdy choćby najmniejszy gest życzliwości wobec naszych współobywateli, których hitlerowscy Niemcy skazali na całkowitą zagładę – mówił Andrzej Duda.

Prezydent Rzeczypospolitej podkreślił, że skala zbrodni popełnionych na Polakach: całkowite zniszczenie kraju i wymordowanie 6 mln obywateli, jedynie wzmogły wolę oporu stawianego od pierwszych dni okupacji. Przypomniał o fenomenie polskiego państwa podziemnego „obejmującego parlament, rząd na uchodźstwie, sądownictwo, szkolnictwo oraz instytucje humanitarne.



– Zbrojne ramię tego państwa, licząca kilkaset tysięcy żołnierzy AK stanowiło największy w okupowanej Europie ruch oporu – dodał Andrzej Duda, podkreślając, że oprócz żołnierzy AK z Niemcami walczyli Polacy na zachodzie, oraz ci, których „prześladowania rzuciły głąb Azji”.



– Ci, gdy tylko nadarzyła się okazja rzucili się do walki z III Rzeszą od wschodu. Ich szlak bojowy okupiony olbrzymimi stratami zakończył się w Berlinie – opowiadał Andrzej Duda.



O żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie prezydent mówił, że „bili się zażarcie, z szaleńczą odwagą, prezentując wyżyny żołnierskiego kunsztu na lądzie, na morzu i w powietrzu. Wśród norweskich fiordów, na brytyjskim niebie, prowadząc naloty na pozycje niemieckie na Atlantyku i u wybrzeży Normandii; w skalistym masywie Monte Cassino we Włoszech, na polach drogach placach i ulicach Francji, Holandii, Niemiec oraz tu: w Belgii”.

– Koleje losu polskiego żołnierza znakomicie obrazuje szlak bojowy generała Maczka oraz dowodzonej przez niego 1. Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – ocenił prezydent wskazując, że 1 DP przyczyniła się do zwycięstw w ważnych bitwach Operacji Overlord: pod Falaise i Mont Ormel.



– Na swojej drodze ku Holandii i Niemcom, gdzie również położyli wybitne zasługi, wyzwolili wiele miejscowości belgijskich. Wykonując zalecenia generała Maczka dążyli do tego, aby ich działania wiązały się z jak najmniejszymi stratami wśród ludności cywilnej oraz minimalnymi zniszczeniami domów, kościołów, zabytków i innych dóbr materialnych. Wyzwolili między innymi Ypres, Tielt, Ruiselede i Gandawę. Złotymi zgłoskami zapisali się w dziejach Belgii oraz w kronikach polskiego oręża – mówił.



– Podkomendni generała Maczka podkreślają w swoich wspomnieniach, że właśnie na tej ziemi spotkała ich szczególna serdeczność i gościnność gospodarzy – dodał.



Duda przyznał, że jest głęboko wzruszony i wdzięczny wszystkim, którzy zebrali się dzisiaj na cmentarzu w Lommel, aby oddać hołd uczestnikom walk o wolną Belgię i wolną Polskę, o wolną Europę oraz o sprawiedliwy, żyjący w pokoju świat.

– Pochowani tu żołnierze bili się o życie, bezpieczeństwo i wolność swoich rodzin w kraju, o niepodległą ojczyznę. Widzieli faszyzm, bezwzględność i barbarzyńskie okrucieństwo wojsk niemieckich. Własnymi oczyma oglądali wojnę, w której pogarda dla życia oraz skuteczność nowych, masowych środków zniszczenia przekroczyły wszystko, czego wcześniej zaznała ludzkość. Dlatego walczyli o wolność naszą i waszą, wzorem swoich poprzedników z okresu wojen napoleońskich oraz polskich powstań narodowych, w tym również polskich oficerów, którzy pomagali stworzyć i wyszkolić armię belgijską u początków jej istnienia – podkreślił.



Andrzej Duda dodał, że żołnierze gen. Maczka byli dzielni i zdeterminowani także dlatego, że mieli pewność, iż postępują słusznie. – Pojęcia dobra i zła oraz to, gdzie przebiegała oddzielająca je granica, były wtedy aż nadto oczywiste. Były i pragnę to podkreślić z całą mocą nadal są. I powinny takimi pozostać także dla przyszłych pokoleń – zaznaczył.



– Dzisiaj oddajemy najwyższy hołd ludziom, którzy uczestnicząc w owych szlachetnych zmaganiach poświęcili własne życie. Ufamy, że ich ofiara nie będzie daremna. Że nie zawiedziemy ich nadziei, że wypełnimy ich testament wolności i pokoju – oświadczył prezydent Rzeczypospolitej.