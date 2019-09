Miliony dolarów od Sorosa na organizacje stojące za strajkami klimatycznymi

Należąca do amerykańskiego miliardera i finansisty George’a Sorosa fundacja Open Society przeznaczyła 24,9 mln dolarów na finansowanie grup aktywistów klimatycznych – wynika z raportu Media Research Center, obejmującego lata 2000-2017. Z funduszy miały skorzystać co najmniej 22 organizacje.

Open Society, znane w Polsce jako Fundacje Społeczeństwa Otwartego, to proimigrancka, liberalna i popierająca multikulturalizm i homoseksualizm organizacja, którą założył George Soros. Wśród finansowanych przez nią w latach 2000-2017 grup aktywistów klimatycznych znalazły się m.in. Fund for Global Human Rights, Center for Popular Democracy, People’s Action, Amnesty International, Avaaz czy Color of Change.



Jak wynikało z kolei z raportu Media Research Center z 2017 roku, Soros przeznaczył – w latach 2000-2014 – ponad 36 mln dol. na kilkanaście organizacji z komitetu sterującego marszami dla klimatu.



Globalny Strajk Klimatyczny w tym roku odbywał się w dniach 20-27 września. W Polsce przeszedł m.in. w piątek ulicami stolicy pod nazwą Warszawskiego Wielkiego Strajku Klimatycznego.

