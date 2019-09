Premier: Proponujemy normalność, a nie obyczajowe rewolucje

– Proponujemy normalność, a nie ekscentryczne obyczajowe rewolucje, które proponują nasi konkurencji polityczni – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie). Dodał, że PiS proponuje życie polskich rodzin na odpowiednim poziomie.

życie polskich rodzin na odpowiednim poziomie. Szef rządu podkreślił, że PiS proponuje „zdrowo rozumianą normalność”. – Normalność jako życie polskich rodzin na pewnym poziomie, jako dobra praca, coraz lepsza płaca, wyraźnie poprawiająca się infrastruktura lokalna, bezpieczeństwo najbliższego otoczenia – wskazał.



– Proponujemy po prostu normalność, a nie ekscentryczne obyczajowe rewolucje, które proponują nasi konkurencji polityczni – dodał premier.



Morawiecki podkreślił też, że przed rządami PiS „mafie VAT-towskie działały jak wirus na cały polski organizm”. – Działania przestępcze mafii vatowskich toczyły gospodarkę polską jak nieznośny wirus, nie mogliśmy się go pozbyć bez usprawnienia instytucji państwa. To właśnie sprawność instytucji państwowych, podatkowych ministerstwa finansów i służb specjalnych, spowodowała, że możemy dzisiaj się cieszyć takimi rozbudowanymi programami społecznymi – zaznaczył premier.



Jego zdaniem „Platforma Obywatelska przez osiem lat doprowadziła do zapaści w finansach publicznych”. – Nie możemy na to ponownie pozwolić. Dlatego musimy bardzo mocno zaangażować się żeby przekonywać wszystkich do pójścia na wybory, do głosowania na PiS – oświadczył premier.

Premier podczas swojego wystąpienia apelował do pójścia na wybory parlamentarne i zagłosowania na PiS. – My jesteśmy gwarancją jako jedyni, którzy wdrożyliśmy wielkie programy za 80 mld zł, jesteśmy jedyni gwarantami, że te programy zostaną utrzymane – powiedział.



– Jeżeli nie chcemy, żeby było tak, jak było, jeśli nie chcemy powrotu do tamtej rzeczywistości, ale jeszcze nawet gorzej, bo okraszonej rewolucjami ideologicznymi, różnymi fanaberiami obyczajowymi, jeśli nie chcemy powrotu do takiej rzeczywistości jeszcze połączonej z tym, co nie pasuje do Polski, te rewolucje najróżniejszego rodzaju, to głosujmy na Prawo i Sprawiedliwość, oddajmy głos na tych, którzy są gwarantami normalności – podkreślał.





„Program na lata”



– Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia Polskę jako 22. gospodarkę świata – powiedział Mateusz Morawiecki. – Nasz rozwój gospodarczy to danie szansy wszystkim – zapewniał.



– W szczególności tutaj, na Mazurach, w województwie warmińsko-mazurskim, chcę z całą mocą podkreślić – program Prawa i Sprawiedliwości dla Polski na kolejne lata, to zielona Polska, to te zielone płuca – takie jak tutaj. Piękne okolice, turystycznie jeszcze nie do końca wykorzystane. Wielki potencjał, ale muszą być też odpowiednio zagospodarowane i utrzymane właśnie w charakterze zielonych płuc – deklarował Mateusz Morawiecki.



– Będziemy zwiększać ten potencjał czystego środowiska, bo Polska jest krajem, który jest jednym z najbardziej zalesionych krajów w Europie. To też warto podkreślić, ale sadzimy kilkaset milionów drzew - są specjalne sadzarki, bo niektórzy sceptycy wątpili, że to jest możliwe – tłumaczył szef rządu.



Przypomniał o ułatwieniach dla przedsiębiorców – pakcie dla przedsiębiorców, ryczałcie PIT i CIT, mniejszej składce na ZUS. – 500 zł obniżki ZUS średnio w zależności od dochodu, nie tylko od przychodu, to wielka pomoc dla mikro przedsiębiorców – ocenił szef rządu.