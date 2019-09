Kaczyński: Wiarygodność to nasze największe osiągnięcie polityczne 4 lat

Największym politycznym osiągnięciem czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodność; zrobiliśmy to, co zapowiedzieliśmy – powiedział na konwencji wyborczej swojego ugrupowania prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazywał na samodzielną większość w Sejmie i Senacie, które były kluczowe przy wprowadzaniu reform.

– Za nami jest tablica, na której są wypisane nasze różne osiągnięcia – mówił Kaczyński wskazując na wypisane za swoimi plecami m.in. programy społeczne, wprowadzone przez jego ugrupowanie. – To są w gruncie rzeczy osiągnięcia naszego narodu, społeczeństwa. Zmieniły sytuację wielu grup społecznych , wielu ludzi, które przynajmniej w jakiejś mierze przywróciły w Polsce sprawiedliwość – ocenił prezes partii rządzącej.



Dodał, że wykonano zapowiadane reformy, których nie udało się przeprowadzić przez ostatnie 30 lat.



Kluczowe – jak stwierdził – było osiągnięcie przez PiS większości w Sejmie i Senacie. – Teraz mieliśmy 4 lata, samodzielną większość i mieliśmy rozwiązane ręce. Kiedy te ręce zostały rozwiązane okazało się, że są bardzo sprawne, zrobiliśmy to co trzeba – powiedział w swoim wystąpieniu.

Prezes PiS podczas konwencji odniósł się także do krytyki podniesienia przez rząd płacy minimalnej. Decyzją rządu pensja minimalna wzrośnie od 1 stycznia 2020 r. do 2600 zł. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie ma z kolei wynieść 3 tys. zł, a w 2024 r. – 4 tys.



Kaczyński podkreślił, że na podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia skorzystają nie tylko najmniej zarabiający, ale także pozostali pracownicy. – Idziemy drogą, która ma prowadzić do podwyższenia dochodów Polaków. To nie jest tak, że pensje minimalne to tylko ci, którzy zarabiają najmniej. To jest mechanizm, który naciska na podwyższenie pensji w ogóle. A jeśli do tego dochodzi do sytuacji, w której mamy w Polsce dzisiaj bardzo niskie bezrobocie (...) to jest to mechanizm bardzo sprawnie działający i te cztery lata to pokazały – mówił Kaczyński.



– Niektórym to się bardzo nie podoba, mówią, że to nierealne, albo twierdzą wręcz, że to będzie szkodzenie polskiej gospodarce. To jest albo pomyłka, albo też zła wola. Obawiam się, że jeśli chodzi o naszych politycznych przeciwników, którzy biorą udział w kampanii wyborczej, to jest przede wszystkim zła wola – ocenił prezes PiS.

Dodał, że w następnych latach w Polsce „musimy uzyskać bardzo duży postęp gospodarczy”, który można uzyskać „tylko wtedy, gdy będziemy mieli postęp także w sferze organizacji pracy i technologii”. Taki postęp – przekonywał – następuje, gdy „przedsiębiorcy unowocześniają organizacje oraz sięgają po nowe technologie”. Zaznaczył, że przedsiębiorcy robią to, gdy im się to opłaca, a opłaca im się, gdy płace są wysokie.

– Administracyjnie tego rodzaju procesów wymusić się nie da, więc jeżeli chcemy się szybko rozwijać, to musimy także szybko podnosić dochody naszych obywateli – zauważył Kaczyński. – Tutaj mamy dwa w jednym, bo podnoszenie dochodów jest samo w sobie dobre i potrzebne, zwiększa też popyt, ale jest potrzebne ze względów społecznych – dodał.



Kaczyński przekonywał, że „postkolonialny” model gospodarki trwał w Polsce przez wiele lat. – Trzeba z tym skończyć. My już po części z tym skończyliśmy, ale trzeba skończyć to dużo bardziej radykalnie – podkreślił.



Zadeklarował również o pomocy dla emerytów w postaci trzynastej emerytury. – Chcę to mocno podkreślić, bo wroga propaganda twierdzi, że jej nie będzie. Będzie. A w kolejnym roku, a może i wcześniej, będzie także czternasta – powiedział.



– Seniorzy muszą również brać udział w tym postępie, który będzie następował w naszej ojczyźnie – zaznaczył Kaczyński. Zwrócił uwagę, że postęp ten „może być czasem szybszy, jeśli okoliczności zewnętrzne będą sprzyjające, a czasem wolniejszy (...) ale my sobie z tym będziemy dawali radę”.



Zapewnił, że Polska będzie szła cały czas do przodu „w ramach tej naszej wielkiej koncepcji, która jest w tej chwili gotowa, opracowana i odnosi się do wielu dziedzin naszego życia publicznego, społecznego i gospodarczego”.

W swoim wystąpieniu mówił, że „wolność musi być umocniona w sensie prawnym, odpowiedniego ustawodawstwa”. Zapowiedział, że PiS zaproponuje zmiany w konstytucji.



– Będziemy oczywiście proponować zmiany w konstytucji, ale obawiam się, że nasi przeciwnicy są zwolennikami wolności (...) wyłącznie dla siebie. Natomiast tej prawdziwej wolności są przeciwnikami – powiedział Kaczyński.



W niedzielę przed konwencją prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk wraz z delegacją złożyli kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie.