„Spot KO jest tak paździerzowy, jak meblościanka w tle”

Spot Koalicji Obywatelskiej „jest tak paździerzowy, jak ta meblościanka, która stoi w tle” – ocenia Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD. W opublikowanym w piątek nagraniu KO w „zwykłą polską rodzinę” wcielili się: aktor grający w produkcjach TVN oraz piosenkarka disco polo. W programie „Woronicza 17” Żukowska zwróciła uwagę na nietrafiony dobór aktorów.

Zdaniem rzeczniczki Lewicy w czasach powszechnego dostępu do mediów społecznościowych bardzo łatwo „wytropić”, kto i gdzie wcześniej grał. Tak było i tym razem – internauci szybko ustalili, że kobietę ze spotu gra piosenkarka disco polo Edyta Nawrocka, z kolei jej „męża” gra aktor występujący w produkcjach TVN.



Przypomnijmy – w opublikowanym w piątek spocie KO zasugerowano, że PiS dzieli Polaków, faworyzując „bogatych” z dużych miast kosztem tych biedniejszych. – Przecież wszystko cały czas drożeje, a takie 500 Plus dostaje każdy. Ten bogaty z Warszawy, jak Pan, i tacy jak my – mówi Nawrocka kierując słowa do premiera Mateusza Morawieckiego.



– Fajnie wybierać takich aktorów, którzy nie reklamowali wcześniej parówek, po to, żeby było to wiarygodne i autentyczne – powiedziała Żukowska w TVP Info.



Zwróciła także uwagę na meblościankę stojącą w tle nagrania. Jej zdaniem jest „paździerzowa” tak jak cały spot – nieprzypadkowo znalazła się jednak w kadrze.



– Krzyż nad drzwiami też nie jest przypadkiem; są fajanse z Włocławka, jest ten telefon, który leży na stole – kontynuowała. Jak dodała, materiał KO to „bardziej spot o wyobrażeniu neoliberałów o tym, jak wygląda wyborca Prawa i Sprawiedliwości”. Żukowska stwierdziła, że spot powstał w ten sposób, bo sztabowcom Koalicji nie udało dotrzeć się do prawdziwych wyborców PiS.

Panie przewodniczący, to trochę nie fair, że ta piękna miła pani siedząc z mężem i chorą córką mówi, że wszystko drożeje i 500+ nie wystarczy, a na boku leci na wakacje i prosi obcego mężczyznę, żeby "oblał ją lawiną szczęścia"... pic.twitter.com/mmkjs4hgFa — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) September 27, 2019