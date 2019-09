Będzie pochmurno i wietrznie. IMGW apeluje do turystów: Nie wychodźcie w wysokie góry

Czekają nas pochmurne i wietrzne dni. W niedzielę miejscami może padać deszcz, głównie w północnej połowie kraju, a na północnym wschodzie możliwe lokalne burze. Synoptycy IMGW wskazują także na wiatr, który szczególnie silny będzie w szczytowych partiach gór – w nocy z niedzieli na poniedziałek powieje do 110 km/h, a w poniedziałek nawet do 140 km/h. Instytut apeluje do turystów, by nie wychodzili w wysokie góry.

W niedzielę bez opadów na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Temperatura maksymalna będzie się utrzymywać od 14°C do 16°C na północy i terenach podgórskich Karpat do 20°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju i w dolinach sudeckich okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 75 km/h.



W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami spadnie do 15 mm deszczu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w obszarach podgórskich do 70 km/h, w szczytowych partiach gór do 110 km/h, południowo-zachodni i południowy.



Poniedziałek przyniesie większe zachmurzenie, ale także większe przejaśnienia i rozpogodzenia pod koniec dnia na zachodzie kraju – wcześniej jednak popada i mogą wystąpić lokalne burze. Temperatura maksymalna od 14°C, 15°C na północy i terenach podgórskich do 20°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, przejściowo silny, po południu w porywach w zachodniej połowie kraju do 90 km/h, w centrum i na terenach podgórskich do 80 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Tatrach – nawet do 140 km/h.

#Wiatr okresami dość silny, wieczorem na terenach podgórskich w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach gór pod koniec dnia porywy wiatru do 80 km/h, w nocy do 110 km/h, a jutro do 140km/h!

Apel do turystów: nie wychodzicie w wysokie góry!#ostrzezenie pic.twitter.com/s9Ec7g0CnI — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 29, 2019

#wieszwiecej Polub nas