Tragedia w Koninie. 14-miesięczna dziewczynka wypadła z okna

Z okna mieszkania na trzecim piętrze wypadła 14-miesięczna dziewczynka w Koninie. – Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Koninie, a potem do Poznania – powiedziała portalowi tvp.info Adrianna Karwowska-Kuna z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie, że z trzeciej kondygnacji bloku przy ul. Aleje 1 Maja wypadło 14-miesięczne dziecko. Oboje rodziców było w domu. Zostali zbadani na zawartość alkoholu we krwi. Byli trzeźwi – przekazała Karwowska-Kuna.



– Nie mamy informacji o tym w jakim stanie jest niemowlę – mówiła policjantka.



– Czynności będą teraz prowadzone w kierunku artykułu 160, paragraf 2 kodeksu karnego – poinformowała. Chodzi o narażenie przez opiekunów na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Podlega to karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Do groźnego wypadku doszło w sobotę, 28 września.

