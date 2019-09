Huragan Lorenzo coraz silniejszy. Kieruje się na Azory

Huragan Lorenzo, który znajduje się nad środkowym Atlantykiem, przybiera na sile i osiągnął już najwyższy, 5. stopień w skali Saffira Simpsona – poinformowało amerykańskie Centrum ds. Huraganów (NHC) w Miami. To najsilniejszy huragan, jaki zanotowano tak daleko na północnym wschodzie basenu Oceanu Atlantyckiego – wskazuje instytucja.

Według NHC maksymalna prędkość wiatru wzrosła do 257 km/godz. Lorenzo znajduje się obecnie w odległości ponad 2 tys. km na południowy zachód od Azorów i posuwa się w kierunku północnym w tempie 16 km/godz.



Nie ogłoszono żadnych ostrzeżeń, ale meteorolodzy wskazują, że ludność Azorów powinna śledzić kierunek przesuwania się huraganu. W najbliższy wtorek może on bowiem znaleźć się w pobliżu archipelagu.



Fale wzniecone przez Lorenzo dają się odczuć na północno wschodnich wybrzeżach Ameryki Południowej i na Małych Antylach.

Lorenzo is now an extremely powerful category 5 hurricane. It is the strongest hurricane on record this far north and east in the Atlantic basin. pic.twitter.com/nUR5ugJws7