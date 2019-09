Katalonia: Protesty w obronie aresztowanych separatystów podejrzewanych o planowanie zamachów

Ok. 12 tys. demonstrantów protestowało w sobotę w rejonie Barcelony przeciwko aresztowaniu siedmiu katalońskich separatystów podejrzewanych o planowanie zamachów bombowych.

Demonstranci przeszli ulicami miasta Sabadell, w którym mieszkało kilku aresztowanych, niosąc transparent „Represje nie zatrzymają nas. Wolności !”.



Zwolennicy niepodległości hiszpańskiej Katalonii twierdzą, że aresztowania są próbą kryminalizacji ruchu niepodległościowego, który ma charakter pokojowy.



Siedmiu separatystów zostało zatrzymanych w ub. poniedziałek pod zarzutem przynależności do organizacji terrorystycznej i przygotowywania materiałów wybuchowych, które miały być użyte do zamachów bombowych.



Oskarżono ich także o organizowanie protestów oraz blokowanie dróg i linii kolejowych. W czwartek sąd zarządził pozostawienie ich w areszcie.



Według hiszpańskiego dziennika „ABC”, powołując się na służby śledcze, jeden z aresztowanych utrzymywał kontakty z regionalnym prezydentem Katalonii Quim Torrą, planując okupację budynku regionalnego parlamentu w Barcelonie.



W ciągu najbliższych tygodni hiszpański Sąd Najwyższy ma wydać wyrok w sprawie 12 przywódców katalońskiego ruchu niepodległościowego aresztowanych po nieudanej próbie secesji w 2017 r.



Według sondaży i wyników ostatnich wyborów, ok. 7,5 mln mieszkańców regionu jest mniej więcej równo podzielonych na zwolenników i przeciwników secesji.





