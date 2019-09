MŚ w lekkiej atletyce. Medal Fiodorow, rozczarowanie Małachowskiego

Worek z medalami otwarty! Joanna Fiodorow zdobyła srebrny medal w konkursie rzutu młotem podczas trwających w Katarze mistrzostwach świata. Polka pobiła swój rekord życiowy i osiągnęła największy sukces w karierze. Na przeciwnym biegunie jest Piotr Małachowski, który przed kamerami TVP wyznał, że to prawdopodobnie jego ostatni start…

Ale zacznijmy od tego co najprzyjemniejsze. Pod nieobecność kontuzjowanej Anity Włodarczyk drżeliśmy o to, czy po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, Polska nie wróci z ważnej lekkoatletycznej imprezy bez medalu w rzucie młotem. W Katarze mogliśmy liczyć na dwie Polki - Malwinę Kopron i Joannę Fiodorow. W piątek ta pierwsza nie przeszła nawet kwalifikacji, za to w sobotę Fiodorow przeszła samą siebie.



30-latka z Augustowa już w pierwszej próbie ustanowiła rekord życiowy wynikiem 76,35 m, poprawiając tym samym swój najlepszy wynik o ponad 70 cm. – To był rzut-marzenie, choć wiem, że stać mnie było na dalsze rzucanie – mówiła wzruszona Fiodorow przed kamerami TVP chwilę po rundzie honorowej dookoła stadionu. Tak mocne otwarcie dało Polce drugie miejsce, którego nie oddała już do końca konkursu. – Wiem, że stać mnie było na dalsze rzuty, ale później niepotrzebnie kombinowałam. Ale nie ma co narzekać, skończył się konkurs, z którego wywożę srebro – dodała Fiodorow.



Poza zasięgiem była Amerykanka DeAnna Price, która do złotego medalu dorzuciła wynik 77,54 m. Zwycięstwo reprezentantki USA to żadna niespodzianka, bo to właśnie ona otwierała światowe listy.



W finale sztafety mieszanej 4x400 m jest reprezentacja Polski w składzie Wiktor Suwara, Anna Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik i Rafał Omelko. Biało-Czerwoni nie mieli problemu z wygraniem swoich eliminacji. – Szansa na medal jest zawsze, ale trzeba pamiętać, że rywale też są mocni. Roszady w składzie na bieg finałowy są możliwe – zapowiedział trener Aleksander Matusiński, cytowany przez Polską Agencję Prasową.





Swoje zadanie spełnił też Piotr Lisek, który pewnie zameldował się w finale skoku o tyczce z wynikiem 5,75 m. Ten wynik dał mu zwycięstwo w kwalifikacjach razem z Amerykaninem Samem Kendricksem. Pakować walizki mogą za to Paweł Wojciechowski i Robert Sobera. Dla tego pierwszego to spore rozczarowanie, bo Wojciechowski był wymieniany w szerokim gronie faworytów do zajęcia miejsca na podium.



W półfinale biegu na 800 m jest Adam Kszczot, ale o swoim starcie chciałby jak najszybciej zapomnieć. Znany z niesamowitego finiszu średniodystansowiec, tym razem nie był w stanie wykorzystać swoich atutów, a tuż po przebiegnięciu mety wyczerpany padł na tartan. – Bieg nie był trudny, taktycznie dobrze się ustawiłem, było wszystko poukładane do ostatnich 150 m, ale nogi nie chciały biec, tak jak bym sobie to wyobrażał. Wychodząc na ostatnią prostą myślałem, że to wygram, a w połowie się ocknąłem, że coś jest nie tak – powiedział Kszczot.



Największym szokiem dla kibiców jest jednak brak Polaków w finale rzutu dyskiem. Najbardziej rozczarowany był Piotr Małachowski, który uzyskał zaledwie siedemnasty rezultat kwalifikacji z mizernym wynikiem 62,20 m. Jeszcze gorzej wypadli Bartłomiej Stój i Robert Urbanek, choć w ich przypadku nie liczyliśmy na szczególnie wiele. Małachowski był niezwykle przybity swoim niepowodzeniem, zastanawiając się nad zakończeniem kariery. – Nie można tak rzucać. Na treningach osiągałem wyniki o parę metrów lepsze. Największym wrogiem sportowca jest ambicja, a ja kolejny raz nie potrafię sobie z tym poradzić. To chyba moje ostatnie zawody w życiu – powiedział zrezygnowany Małachowski przed kamerami TVP.



Największym wydarzeniem soboty był finał sprintu na 100 metrów mężczyzn. Zgodnie z przewidywaniami wygrał Christian Coleman, choć jego przewaga o 0,13 s nad Justinem Gatinem zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie. Amerykanin dobiegł do mety z wynikiem 9,76 s, pobijając swój rekord życiowy.





