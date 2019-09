„To była normalna konferencja”. Politycy KO komentują briefing Brejzy i grożą procesami

„Normalną konferencją prasową, na której dziennikarze zadawali pytania” nazwał poseł PO Sławomir Nitras wczorajszy briefing, w trakcie którego odpychał dziennikarzy TVP 3 Szczecin od Krzysztofa Brejzy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zagroził nawet dziennikarzowi telewizji publicznej pozwem sądowym. - Niech pan odkłada pieniądze, bo przyjdzie panu jeszcze sporo pieniędzy zapłacić, nie tylko mi - mówił do reportera.

W piątek w Szczecinie szef sztabu wyborczego KO Krzysztof Brejza zaliczył kolejną nieudaną konferencję prasową. Tym razem polityk został zasypany pytaniami dziennikarzy TVP3 Szczecin i Radia Szczecin, na które nie chciał odpowiadać. Brejzę próbował odgrodzić od dziennikarzy i ostatecznie wyprowadził z konferencji poseł PO Sławomir Nitras.



Dziś, po prezentacji programu KO dla Pomorza Zachodniego, o sprawę chcieli zapytać Nitrasa dziennikarze.



– Nie ma żadnych wywiadów, nie ma czasu na to – powiedział do dziennikarza TVP 3 Szczecin działacz KO. Po długim oczekiwaniu Nitras zgodził się na rozmowę przed kamerą. Oświadczył, że nikt nikomu niczego nie utrudniał.



– Chcę poinformować opinię publiczną, że była normalna konferencja prasowa, na której dziennikarze zadawali pytania – stwierdził Nitras.



– [Brejza] Odpowiadał na pana pytania, ale nie będzie cały dzień stał i wysłuchiwał pana pytań, tak samo jak ja nie będę stał cały dzień i wysłuchiwał pana pytań – dodał.



Do sprawy odniósł się w TVP 3 Szczecin minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak mówił, w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej PiS odpowiadał na wszelkie pytania ze strony TVN i „Gazety Wyborczej”.



– Na wszystkie pytania odpowiadaliśmy, nie uciekaliśmy przed dziennikarzami – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP 3 Szczecin

Przed dziennikarzami nie uciekał już marszałek województwa i szef sztabu wyborczego KO na Pomorzu Zachodnim Olgierd Geblewicz. Polityk poszedł jednak krok dalej niż Nitras i Brejza, grożąc dziennikarzowi pozwem sądowym.– Ja panu zaręczam, jest pan młodym człowiekiem, niech pan odkłada pieniądze, bo przyjdzie panu jeszcze sporo pieniędzy zapłacić, nie tylko mi, znaczy na cele charytatywne – powiedział do dziennikarza TVP 3 Szczecin.