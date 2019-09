Wirus z Ugandy u granic Polski. Naukowiec uważa, że to efekt ciepłych lat

Przenoszony przez komary wirus Zachodniego Nilu wykryto u mieszkańca Saksonii, niemieckiego landu graniczącego z Polską. Nowością jest fakt, że zarażony 70-latek z saksońskiej wsi nie podróżował wcześniej za granicę. To pierwszy taki przypadek w RFN.

Pacjent, u którego stwierdzono wirusa, zachorował na zapalenie opon mózgowych i był leczony w szpitalu w Lipsku. Według służb medycznych jest już zdrowy.



– Ryzyko kolejnych przypadków maleje jesienią, gdy spada liczba komarów – ostrzegł prezes Instytutu im. Roberta Kocha, Lothar Wieler. Jego zdaniem w przyszłym roku, w lecie, trzeba się liczyć ze wzrostem zakażeń. Pochodzący z Afryki wirus może być przenoszony przez rodzime gatunki komarów. W Europie środkowej miał się pojawić właśnie za ich sprawą, a także ptaków wędrownych.



W 2019 roku w Niemczech odnotowano kilkadziesiąt zakażeń zwierząt wirusem Zachodniego Nilu. Rok wcześniej Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zarejestrowało – ok. 2 tys. infekcji, ale głównie na południu Europy – we Włoszech, Grecji, Rumunii, na Węgrzech i w Chorwacji.



– Najwyraźniej ciepłe okresy letnie w ciągu ostatnich dwóch lat sprzyjały zadomowieniu się wirusa na północ od Alp – uważa Jonas Schmidt-Chanasit z Instytutu im. Bernharda Nochta.

źródło: dw.com

Według Instytutu Medycyny Tropikalnej im. Bernharda Nochta w Hamburgu, w 80 proc. przypadków infekcja przebiega bez symptomów. W pozostałych 20 proc. ma łagodny przebieg z takimi objawami jak gorączka lub wysypka. Przypadki cięższe i śmiertelne są bardzo rzadkie i dotyczą zwykle osób starszych cierpiących na choroby.Przeciw wirusowi nie można się zaszczepić. Wykryto go po raz pierwszy w 1937 r. w regionie Zachodniego Nilu w Ugandzie, skąd rozprzestrzenił się do innych krajów Afryki i Azji. W latach 90. XX w. wirus przedostał się do Ameryki. Do pierwszej poważnej epidemii w USA doszło w lecie 2002 roku. Zaraziło się 4 tys. osób, z czego 250 zmarło.