Lekkoatletyczne MŚ. Mamy pierwszy medal! Sukces w rzucie młotem

76,35 m – na taką odległość na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dosze rzuciła młot Joanna Fiodorow. Tym samym zdobyła srebrny medal i jednocześnie pobiła własny rekord życiowy. Konkurs wynikiem 77,54 zwyciężyła Deanna Price z USA. Brązowy medal przypadł Chince Wang Zheng (74,46 m).

Do tej pory przy zawodach najwyższej rangi od razu dopisywaliśmy Polsce złoto, bo przecież przez lata równych nie miała sobie Anita Włodarczyk. Teraz stało się inaczej. Najlepsza młociarka wszech czasów zaliczyła tylko kilka startów na początku sezonu i postanowiła wyleczyć kontuzjowane od dłuższego czasu kolano. Do Kataru pojechała wprawdzie tylko w roli widza, ale i tak do kraju wróci ze złotym medalem. Chodzi o mistrzostwa sprzed sześciu lat, gdy Włodarczyk zajęła drugie miejsce za Tatianą Łysenko. Po latach okazało się, że Rosjanka była na dopingu i została zdyskwalifikowana. W związku z tym złoto trafi do Włodarczyk, która odbierze krążek w niedzielny wieczór.



Na trwających mistrzostwach świata także po cichu liczyliśmy na sukcesy w rzucie młotem, być może nawet na dwa miejsca na podium. W końcu wcześniej sukcesy odnosiły Malwina Kopron i Joanna Fiodorow. Rzeczywistość zweryfikowała marzenia bardzo szybko, bo już w piątkowy wieczór okazało się, że kwalifikacji nie przebrnęła Kopron.



Sobotni finał w piorunującym stylu rozpoczęła Fiodorow, uzyskując rewelacyjny wynik 76,35. Nasza młociarka jeszcze nigdy w karierze nie była w stanie tak daleko cisnąć młotem. Po premierowej serii rzutów Polka zajmowała drugie miejsce, tuż za Amerykanką DeAnną Price, który uzyskała rezultat tylko o 52 centymetry lepszy. W kolejnych próbach augustowianka za każdym razem rzucała ponad 70 metrów, ale do rezultatu Price nie była w stanie się zbliżyć. Do tego reprezentantka USA zdołała się jeszcze poprawić, zostając mistrzynią świata z odległością 77,54 m.

źródło: TVP Sport

Fiodorow i tak może czuć się najszczęśliwszą osobą pod słońcem. Polka odniosła największy sukces w karierze. Do tej pory stawała na podium tylko w mistrzostwach Europy, zajmując trzecie miejsce w Zurichu w 2014 roku i cztery lata później w Berlinie. A co najważniejsze wyraźnie poprawiła swój rekord życiowy. Rezultat z Dohy jest o 72 centymetry lepszy od poprzedniej „życiówki”, ustanowionej w sierpniu 2018 w Ostródzie.