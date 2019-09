Prezydent spotkał się z przyszłym szefem RE. Polska adwokatem Europy wobec Waszyngtonu?

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Belgii i przyszłym szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem o głównych problemach Unii Europejskiej i jej relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Spotkanie obu polityków w Brukseli była pierwszym punktem trzydniowej wizyty Andrzeja Dudy w Belgii. Prezydent spotkał się również z belgijską Polonią.

Jak mówił po spotkaniu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda i Charles Michel, który zastąpi na stanowisku szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, chcą nowego otwarcia w relacjach wewnątrzunijnych.



– Panowie zgodzili się, że trzeba poszukiwać polityki nieantagonistycznej w Europie. Dzisiaj Europa zakleszczyła się w polityce antagonistycznej, kiedy różne kraje próbują przeciw sobie rozgrywać różne interesy i to nie posuwa polityki europejskiej do przodu. My potrzebujemy polityki nieantagonistycznej i taką agendę chce przedstawić przewodniczący Michel po tej zmianie, która będzie dobrą zmianą na funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej – powiedział minister Szczerski.



Belgijski premier omówił z polskim prezydentem kwestie migracji, spraw klimatycznych, unijnego budżetu, brexitu oraz polityki sąsiedztwa.



Jak relacjonował szef gabinetu polskiego prezydenta, Michel był zainteresowany polskim spojrzeniem na Ukrainę i Rosję. Według ministra Szczerskiego, Bruksela dostrzega też dobre relacje polsko-amerykańskie.

#wieszwiecej Polub nas

– Unia Europejska swoje relacje z USA w jakiś sposób chce budować przez Polskę, bo Polska jest tym krajem, który ma dzisiaj z USA relacje najlepsze. W związku z tym także jej pozycja w NATO jest bardzo silna – jedna z najsilniejszych. Panowie dużą część rozmowy poświęcili na dyskusję właśnie o relacjach Unia – NATO, o bezpieczeństwie europejskim, o polskich ocenach polityki amerykańskiej i o polskich ocenach perspektyw na dobre relacje transatlantyckie. W jakimś stopniu poszukuje się dzisiaj w Polsce adwokata Europy wobec Waszyngtonu – ocenił Szczerski.Jak dodał minister, w trakcie spotkania prezydent Duda zadeklarował, że Polska będzie walczyć o fundusze europejskie. Według Warszawy, kwestia praworządności nie powinna wpływać na rozdzielanie unijnych środków do poszczególnych państw.

– Jest szansa na to, że ustanowimy w przyszłej unijnej perspektywie instytucjonalnej osobny mechanizm przeglądu prawa europejskiego czy państwa prawa w Europie wobec każdego kraju, nie wybiórczo, nie pojedynczo, nie w metodzie artykułu 7., który jest antagonizujący, tylko na takiej ONZ-owskiej metodzie pewnego przeglądu całościowego prawa w Europie i wspólnych zaleceń, dotyczących wszystkich państw w równym stopniu – powiedział szef gabinetu prezydenta Dudy.



Prezydent spotkał się również z belgijską Polonią.



– Okoliczność naszego przyjazdu jest wyjątkowa. Jutro udamy się do Lommel, na polski cmentarz, gdzie spoczywa 257 polskich żołnierzy, którzy polegli w czasie II wojny światowej – mówił.



– Dziękuję, że w tych czasach państwo o Polsce pamiętacie (…) Dziękuję polskim nauczycielom, że uczą polskiego, dziękuję rodzicom, że posyłają dzieci do polskich szkół – dodawał.