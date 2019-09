74. Wielka Warszawska na Torze Służewiec. Zaplanowano mnóstwo rodzinnych atrakcji

Po raz 74. na warszawskim Torze Służewiec zostanie rozegrana najważniejsza jesienna gonitwa – Wielka Warszawska, podczas której na dystansie 2 600 m 11 koni i jeźdźców powalczy o nagrodę ponad 220 tys. złotych. Będzie to już 106. edycja tych prestiżowych zawodów jeździeckich. W jej tle przeprowadzony będzie konkurs na najpiękniejszą stylizację lat 50.-60. Organizatorzy przygotowali także mnóstwo rodzinnych atrakcji.

Wizyta na warszawskim Służewcu to doskonały sposób na spędzenie ostatniej, tegorocznej, wrześniowej niedzieli. Pierwsza gonitwa wystartuje już o godz. 12.30, a gonitwa dnia – Wielka Warszawska o puchar Prezesa Banku PKO Banku Polskiego odbędzie się o 16:30. Łącznie odbędzie się 9 gonitw. Będzie to prawdziwy festiwal najlepszych koni w sezonie. 2019.



Przed każdą gonitwą konie startujące w wyścigu zaprezentują się przed publicznością na padoku. A następnie już z dżokejami w siodle przejdą na tor główny i rozpoczną rozgrzewkę, która zakończy się w okolicy maszyny startowej. To właśnie z tego miejsca wystartuje gonitwa. Pary biegną do mety, czyli w żargonie wyścigowym – do celownika.



Zwycięska para po gonitwach zaproszona zostanie na dekorację, która odbywa się na również na padoku. Publiczność wyścigi może podziwiać z trybuny środkowej lub terenów ciągnących się bezpośrednio wzdłuż toru. Dodatkowych emocji, poza tymi sportowymi, dostarczy udział w zakładach. Swojego faworyta będzie można wytypować w punkach ulokowanych wewnątrz trybuny środkowej.



Mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych



Wyścigi to główny punkt programu na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Jednak na odwiedzających będzie czekać mnogość dodatkowych atrakcji. Najmłodsi znajdą mnóstwo rozrywki korzystając ze strefy rodzinnej, w której znajdą się: kolejka elektryczna, dmuchany plac zabaw ze zjeżdżalnią, dmuchany tor przeszkód oraz park linowy. Będzie można także wziąć udział w warsztatach, malowaniu buzi i zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Najmłodsi amatorzy jeździectwa zaproszeni zostaną na przejażdżki na kucykach.



Sponsor Główny Wielkiej Warszawskiej – PKO Bank Polski przygotował na ten dzień strefę specjalną, która będzie obejmowała 3 części: strefę atrakcji dla dzieci, strefę relaksu i cateringu. Młodsza część widowni będzie miała okazję wziąć udział w zabawach sprawnościowych i zręcznościowych, pograć w gry PlayStation i VR, wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach robienia lasów w słoiku, nadruków na torbach, a także zrelaksować się w strefie chillout’u, posłuchać muzyki lub spróbować przygotowanych przekąsek i owoców.



To jeszcze nie wszystko! Podczas Wielkiej Warszawskiej nie zabraknie oczywiście typowej dla tego miejsca elegancji. Tradycyjnie, jak co roku, odbędzie się Konkurs na najpiękniejszą stylizację lat 50-60 w kapeluszu, fascynatorze lub innym nakryciu głowy. Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach pań i panów od 15 roku życia oraz dzieci pomiędzy 5 a 15 rokiem życia.





Podczas Wielkiej Warszawskiej będzie także możliwość wzięcia udziału w wyjątkowej akcji „Podziel się życiem – oddaj krew”. Krew będzie można oddać w godzinach 12:00-17:00, w specjalnie przygotowanym autokarze, czekającym przy wejściu głównym. Dla dobroczyńców zostały przygotowane upominki i tradycyjnie czekolada na wzmocnienie sił.



W strefie ogólnodostępnej wszyscy, którzy będą chcieli zregenerować się po godzinach pełnych zabawy, znajdą Strefę Foodtrucków. Zarówno amatorzy smaków słodkich, jak i wytrawnych odnajdą tam coś dla siebie.



Wyścigi konne to sport, w którym obowiązuje szyk i elegancja. Tor Służewiec podtrzymuje tradycje dress code’u. Warto celebrować wizytę odświętnym strojem. Organizatorzy sugerują panom wybór koszuli z długim rękawem, spodni materiałowych i marynarek, Paniom natomiast sukienki, bluzki i długich spodni materiałowych lub spódnicy. Zachęcają także do noszenia kapeluszy, toczków i fascynatorów.



„Dla prawdziwego Warszawiaka najważniejsze są trzy daty: urodzenia, Powstania i... Wielkiej Warszawskiej”.



W jednym z odcinków popularnego serialu z lat 80. „Jan Serce” w reżyserii Radosława Piwowarskiego, zagorzały bywalec wyścigów konnych na Służewcu Julian Jabłkowski, zagrany wspaniale przez Wiesława Michnikowskiego, wygłasza słynne zdanie: „dla prawdziwego Warszawiaka najważniejsze są trzy daty: urodzenia, Powstania i... Wielkiej Warszawskiej”.



Służewiec, to nie tylko konie, ale przede wszystkim ludzie. Zresztą historia zakładów o biegi tych pięknych zwierząt w naszym kraju jest znacznie starsza niż sam tor. Pierwszy udokumentowany pochodzi z 1777 roku. Wówczas klacz pisarza polnego koronnego Kazimierza Rzewuskiego pokonała konia brytyjskiego posła sir Charlesa Whitwortha na dystansie z Woli do Zamku Ujazdowskiego.



Pierwsza oficjalna gonitwa miała miejsce w 1841 roku na torze przy ulicy Polnej. Organizacją zajęło się Towarzystwo Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich w Królestwie Polskim. Na wyścigach bywali Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus i cała śmietanka towarzyska.





Na Polu Mokotowskim wyścigi organizowano niemal sto lat i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nie zmniejszyły go nawet represje carskie po upadku powstania styczniowego. Z czasem centrum przesunęło się bliżej toru i powstał plan przenosin do folwarku Służewiec, gdzie ziemia była tańsza. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce wykupiło za 590 tys. zł z dóbr wilanowskich tereny poza granicami Warszawy. Rozpoczęto prace melioracyjne, sadzono rośliny (rośnie tu 95 gatunków drzew).



Zygmunta Platera-Zyberka, architekta, który miał zaprojektować tor, wysłano do Anglii i Francji, żeby obejrzał, jak wyglądają najlepsze tory. Efekt jego pracy, z pomocą Juliusza Żurawskiego, to imponujące modernistyczne budynki, trybuny, stajnie na 800 koni oraz trzy bieżnie. Zaprojektował nawet parking na 2 tysiące automobili, choć tyle zapewne nie było wtedy w całym mieście. Był wręcz ewenement na skalę światową – podziemny tunel łączący tereny treningowe z torem wyścigowym.



Pierwsze gonitwy na Służewcu odbyły się 3 czerwca 1939 roku, ale Polacy nacieszyli się nimi tylko trzy miesiące. Po rozpoczęciu okupacji Niemcy zajęli tereny, konie zabrali. Stacjonowała tu kawaleria SS oraz lotnicy, którzy mieli stąd blisko na Okęcie.

Podczas Powstania Warszawskiego toczyły się tu ciężkie walki. Tor zaatakował batalion „Karpaty” pułku „Baszta”. Zginęło około 120 powstańców. St. strzelec Jerzy Borowski, ps. „Bomba” opowiadał, że miał szczęście, bo miał karabin, choć mógł z niego wystrzelić tylko raz. Inni szli w bój nawet z kamieniami brukowymi. Wielu rannych Niemcy dobijali. Zastrzelili też kilku chłopów, którzy mieli zbierać ciała Polaków.Po upadku powstania tor został zaminowany i miał zostać wysadzony w powietrze. Z tym epizodem wiąże się jeden z przykładów ogromnej odwagi warszawiaków. Dwie osoby miały pójść do niemieckiego oficera i przekonać go, by nie niszczył toru, bo też i leży poza administracyjnymi granicami Warszawy. Oficer dał się przekonać dzięki czemu możemy się teraz zachwycać unikalną architekturą.

Wielka Warszawska ma ponad stuletnią tradycję. Ustanowiona została w 1895 roku przez ówczesnego Prezesa Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim – hrabiego Augusta Potockiego. Tworzona na wzór francuskiej Grand Prix de Paris, z czasem stała się międzynarodową gonitwą porównawczą, otwartą dla trzyletnich i starszych koni pełnej krwi angielskiej, bardziej przypominającą swoimi warunkami, a także terminem rozgrywania (przełom września i października) Prix de l’Arc de Triomphe, czyli Nagrodę Łuku Triumfalnego w Paryżu.



Wśród sławnych zwycięzców tej gonitwy należy wymienić: Aschabada, syna słynnego Rulera, który jako pierwszy z polskich koni wygrał Wszechrosyjskie Derby w Moskwie (1887 r.). Hodowcą obu wspaniałych ogierów był hrabia Ludwik Krasiński, założyciel istniejącej do dziś Stadniny Koni Krasne.



Fenomenalnego, trójkoronowanego Intensa, trenowanego przez Krzysztofa Ziemiańskiego, który wygrał z miejsca do miejsca o 5 długości. To do niego należy najlepszy czas - 2'40,1" - w Wielkiej Warszawskiej, będący aktualnie jednocześnie rekordem toru na dystansie 2600 m.



Ubiegłoroczna sensacyjna zwyciężczyni Rain and Sun, trenowana przez Janusza Kozłowskiego. Klacz miała przedostatnie notowania (14:1). O zwycięstwo miały rywalizować dwa mocne ogiery, jednak po dosyć solidnym i równym tempie w dystansie doszło do ostrej rozgrywki na ostatnich 200 m, górą niespodziewanie były klacze. Sun and Rain wygrała wyprzedając drugą Santa Klarę o 0,5 długości.



Wielka Warszawska – 29.09.2019

Tor Wyścigów Konnych Służewiec, ul. Puławska 266

Początek wydarzenia o godz. 12.30.