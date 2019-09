Mamy brązowy medal! Polacy w trzech setach wygrali z Francją

Polacy nie pozostawili kibicom wątpliwości: porażka ze Słowenią była wyłącznie wypadkiem przy pracy. Zdeterminowani, zmotywowani, meczem o brąz mistrzostw Europy udowodnili, że są jedną z najlepszych drużyn na świecie. W Paryżu podopieczni Vitala Heynena wygrali z Francją 3:0.

Polska kontra Francja, Wilfredo Leon kontra Earvin N'Gapeth... Na to starcie czekali wszyscy kibice siatkówki. To miał być finał, mecz o złoto, rywalizacja dwóch europejskich potęg. Biało-czerwoni nieoczekiwanie przegrali jednak w półfinale ze Słowenią (1:3), Trójkolorowi po thrillerze ulegli z kolei Serbii (2:3). Choć brązowy medal smakuje zupełnie inaczej, determinacji nie zabrakło ani jednym, ani drugim.



W pierwszej partii Polacy długo przegrywali. Pierwszy remis udało im się osiągnąć przy stanie 19:19, wtedy też przejęli kontrolę nad wydarzeniami w secie. Znakomicie serwował Wilfredo Leon, dobrze funkcjonował blok, dzięki czemu udało nam się odskoczyć Francuzom. Ostatecznie, na przewagi, wygraliśmy do 24.



Drugi set miał bardzo podobny przebieg. Trójkolorowi szybko objęli prowadzenie, znakomicie w ataku radzili sobie Boyer i N'Gapeth, wydawało się, że wszystko mają pod kontrolą, aż... w polu serwisowym pojawił się Michał Kubiak. Kapitan Polaków wyprowadził nas ze stanu 13:14 na 15:14, niedługo później wynik poprawił Mateusz Bieniek i wydawało się, że – jak kilkadziesiąt minut wcześniej – końcówka będzie należała do nas. Rywale sprawili jeszcze trochę problemów, imponowali szczególnie w defensywie, ale znów to Polacy wykazali się w decydujących momentach zimną krwią. Kluczowy moment: pojedynczy blok Kubiaka na Boyerze, przy stanie 23:21 dla naszych siatkarzy. Ostatecznie wygraliśmy 25:22.

Trzeci set, znów emocje, znów walka, ale tym razem inicjatywa od pierwszych chwil była po stronie Polaków. W przeciwieństwie do rywali: ani myśleliśmy ją oddawać, prowadząc od początku do końca. Koncert w ataku rozgrywał Wilfredo Leon, godnie towarzyszył mu Maciej Muzaj, a na pomysły Fabiana Drzyzgi sposobu nie znajdowała nawet rewelacyjna francuska defensywa.



Wygraliśmy tę partię do 20, a cały mecz 3:0. Wynik imponujący, choć nie oddaje przebiegu spotkania: wyrównanego, zaciętego, niezwykle emocjonującego. Mamy medal! Tylko brązowy, marzyliśmy o czymś innym, polscy siatkarze rozpoczynali te mistrzostwa nastawieni wyłącznie na złoto, ale jak się nie ma co się lubi, to...



Czasu na rozpamiętywanie nie będzie długo. Za moment podróż do Japonii, gdzie pod biało-czerwone skrzydła wróci Bartosz Kurek. Puchar Świata to impreza z udziałem niemal wyłącznie najwybitniejszych siatkarskich nacji. Kolejna okazja, by pokazać, kto w tej dyscyplinie rządzi...