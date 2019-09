„Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” – trwa festiwal filmowy poświęcony walkom o niepodległość

W Gdyni trwa XI. Festiwal Filmowy „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Jego ideą jest prezentacja dorobku artystycznego twórców zajmujących się dziejami walki o niepodległość w latach 1939-89. Głównym przesłaniem tegorocznej edycji Festiwalu jest łączenie pokoleń. W uroczystości otwarcia biorą udział weterani i kombatanci, którzy walczyli o wolność Polski.

Festiwal to przede wszystkim prezentacja filmów. Do głównego konkursu zostało w tym roku zakwalifikowanych 26 obrazów.



Program jest jednak znacznie bogatszy. Sobota, trzeci dzień festiwalu, to także kolejne wystawy. Jedną z nich było spotkanie z twórczością Juliena Bryana, amerykańskiego fotografa i dokumentalisty, który ukazywał na zdjęciach tragedię Warszawy podczas oblężenia w 1939 roku.



– Kiedy rozpoczęła się wojna, większość zagranicznych korespondentów wyjechała ze stolicy. Julien Bryan postanowił przerwać swoją pracę filmową w Holandii i przyjechał do Warszawy – przypomniał Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.



– Wiele osób pyta mnie, co mój ojciec opowiadał mi, kiedy wrócił z Polski i jakie historie przywiózł z Warszawy, ale miałem wówczas jedynie sześć miesięcy. Niemniej muszę jednak powiedzieć, że kiedy dorastałem, to mogłem obserwować te zdjęcia i z biegiem lat odkrywać, co właściwie one ze sobą niosą – mówił tuż przed wernisażem goszczący na festiwalu syn słynnego amerykańskiego korespondenta, prof. Samuel Bryan.

#wieszwiecej Polub nas

Istotna dla niego, jak podkreślił, była możliwość spotkania z bohaterami fotografii ojca, którzy szczęśliwie przeżyli wojnę. To Kazimiera Mika (na znanej fotografii Bryana to dziewczynka, rozpaczająca po śmierci siostry) i Zygmunt Aksienow (chłopiec na gruzach Warszawy trzymający klatkę z kanarkiem), których poznał podczas wspólnej z ojcem podróży do Polski w 1974 r. – Miałem wówczas możliwość poznania ich niesamowitej historii – dodał.Ekspozycja, którą na Festiwalu NNW można oglądać do niedzieli, przedstawia tragedię mieszkańców zniszczonej przez Niemców stolicy Polski.

„Oblężenie Warszawy to nie tylko zrujnowane budynki czy niemieckie bombowce, wielką sprawą było to, co przydarzyło się ludności cywilnej w Warszawie” – podkreślał Julien Bryan, którego fotografie przedstawiają warszawiaków, także śmiertelne ofiary, na tle zniszczonych kamienic i ulic. Jedno ze zdjęć pokazuje kilkuletnią dziewczynkę z psem, która przed bombardowaniem odwiedziła przyjaciółkę, a po nim nie miała już ani domu, ani rodziny.



Julien Bryan (1889-1974) - fotograf i filmowiec - do Warszawy przybył ostatnim pociągiem 4 września 1939 r., a podczas pobytu w mieście, jako korespondent amerykańskich mediów, robił zdjęcia i kręcił filmy dokumentujące obronę stolicy Polski oraz masowe bombardowanie miasta przez Luftwaffe. Jest uważany za jedynego zagranicznego dziennikarza będącego wówczas w Warszawie.



Przez Polskie Radio zaapelował wówczas do prezydenta USA Franklina Roosevelta o pomoc dla warszawskich cywili, którzy stali się celem dla niemieckich bombowców.



Z płonącej Warszawy do Stanów Zjednoczonych Bryan wyjechał 21 września 1939 r. zabierając ze sobą bogaty materiał dokumentujący życie ludności cywilnej w walczącym mieście. Zdjęcia Warszawy, ilustrujące artykuły jego autorstwa, znalazły się w grudniu 1939 r. na okładkach amerykańskich magazynów "Look" oraz "Life".



Festiwal NNW odbywa się pod patronatem narodowym prezydenta Andrzeja Dudy.