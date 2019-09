Tragedia Polki na ośmiotysięczniku. „Jej stan był nieciekawy, nie wiedziała kim jest i gdzie jest”

Rita Bladyko, uczestniczka polskiej wyprawy na Manaslu (8156 m n.p.m.), dziesiąty co do wysokości szczyt Ziemi, zmarła w obozie pod szczytem góry. Z relacji uczestniczki innej wyprawy wynika, że himalaistka szła na szczyt będąc w bardzo złym stanie.

O śmierci himalaistki poinformowała Magdalena Gorzkowska, która zdobyła szczyt Manaslu 27 września o 6:35 rano. Gorzkowska była uczestniczką innej wyprawy. Z jej relacji wynika, że spotkała Bladyko na wys. ok. 7,5 tys. m. i sprowadziła ją do obozu na wysokości poniżej 7 tys. m., po czym, sama wyczerpana wspinaczką, pozostawiła ją pod opieką jej kolegów.











Niestety w sobotę, 28 września rano okazało się, że Rita Bladyko nie żyje.Pochodząca z Kożuchowa Polka mieszkała na stale w Londynie. W ubiegłym roku była uczestniczką wyprawy na Mount Everest. Zaczęła się wspinać w wieku 44 lat, gdy odchowała syna, by, jak mówiła, spełnić swoje marzenia. Na Manaslu wchodziła w ramach wyprawy zorganizowanej przez Klub Alpinistyczny Homohibernatus, której liderem był Zbigniew Bąk.Manaslu to dziesiąty szczyt Ziemi i dziesiąta co do wysokości góra w Himalajach. Po raz pierwszy została zdobyte w 1956 r. przez Japończyka Toshio Imanishi. Pierwszego zimowego wejścia dokonali w 1984 r. Maciej Berberka i Ryszard Gajewski.