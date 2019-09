KO na konwencji o służbie zdrowia chowa Arłukowicza. Przyczyną nagranie o likwidacji szpitali?

W Krakowie odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej poświęcona „zapaści w polskiej służbie zdrowia”, na której Małgorzata Kidawa-Błońska obiecała „przeprowadzenie szerokiego programu naprawczego”. Wielkim nieobecnym był Bartosz Arłukowicz (europoseł PO), były minister zdrowia, który w wulgarnych słowach żądał od marszałka Małopolski zamykania szpitali – o czym opowiadał na taśmach ujawnionych przez portal tvp.info.

– Nasze marzenia, żeby Polacy w sferze zdrowia przenieśli się w XXI wiek zmieniły się w plan. Następny krok to realizacja tego planu – mówiła dzisiaj w Krakowie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, Małgorzata Kidawa-Błońska.



– Jesteśmy do tego gotowi od zaraz – zapewniała. Skąd KO zamierza wziąć środki? Z Unii Europejskiej, bo żeby uzdrowić służbę zdrowia „wystarczy mądre zarządzanie i skutecznie pozyskiwanie pieniędzy unijnych”. W relacji z konwencji „Gazeta Wyborcza” cytuje anonimowego działacza partyjnego: „Polacy powinni zrozumieć, że gdy my dojdziemy do władzy, będą mieć nie tylko 500 plus, ale też normalną służbę zdrowia.”



Tymczasem największym nieobecnym konwencji KO był europoseł PO, Bartosz Arłukowicz – przez 3,5 roku minister zdrowia w rządzie PO-PSL. Na czele resortu stał najpierw za rządów Donalda Tuska, później Ewy Kopacz. Gdy zasiadał w gabinecie Donalda Tuska, proponował m.in. likwidację części szpitali.



– Chłopie, ku***a, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery – miał powiedzieć marszałkowi województwa małopolskiego Markowi Sowie, co wynika z nagrań zarejestrowanych w restauracji Sowa i Przyjaciele, które portal tvp.info ujawnił pod koniec zeszłego roku. – Nie chcę przegadać całego wieczoru o szpitalach, bo też chcę odsapnąć. Ty pewnie też. Ale powiem ci tylko jedno: to, co wyprawiają te chłopaki, przekracza wszelkie granice rozsądku – tak prośby o dodatkowe fundusze na służbę zdrowia komentował, gdy kierował resortem.

Bartosz Arłukowicz w ostatnich latach polityk Platformy Obywatelskiej, wcześniej związany był z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W 2002 roku uzyskał mandat radnego Szczecina, startując z listy koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy, z rekomendacją SLD. W wyborach 21 października 2007 r. zdobył z kolei mandat poselski kandydując z 3. miejsca listy LiD w okręgu szczecińskim.



Szybko stał się gwiazdą, głównie dzięki powstałej dwa lata później komisji hazardowej gdzie punktował i rozliczał kolejne wątki afery PO, jednak równie szybko, bo w maju 2011 r. – w atmosferze skandalu – zmienił polityczne barwy, przechodząc pod skrzydła wcześniej krytykowanego przez niego Donalda Tuska, u którego dostał ministerialną pensję.



W ten sposób Arłukowicz z posła opozycji stał się pełnomocnikiem rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jak zapewniał, „nie o stanowisko i zaszczyty mu chodzi, a o to, by zrobić wiele dobrego.” Ministrem ds. wykluczonych był niecałe cztery miesiące – do najbliższych wyborów.



Pomysł KO na szpitale? Prywatyzacja



W gabinecie cieni Grzegorza Schetyny (grupa polityków wyznaczona przez przewodniczącego PO do tworzenia nowego rządu, w przypadku wygranej jego formacji) za służbę zdrowia odpowiada prof. Tomasz Grodzki, senator PO ze Szczecina. „W mojej ocenie, zakaz prywatyzacji szpitali i uniemożliwienie ich komercjalizacji poprzez przekształcenie w spółkę, nie są właściwe. Kiedy Platforma Obywatelska odzyska władzę, zrobimy wszystko, aby wspomniane zakazy przestały obowiązywać.” – zadeklarował Grodzki w listopadzie 2017 r. w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.

