Trzy razy krócej z Warmii i Mazur do Warszawy. Nowe linie kolejowe od CPK

Blisko trzykrotnie – z 5 godzin do 1 godz. 45 min. – skróci się czas przejazdu z Pisza do Warszawy po realizacji komponentu kolejowego CPK na terenie Warmii i Mazur. Szybciej dostaniemy się również do stolicy między innymi z Olsztyna i Elbląga. Nowa linia kolejowa zupełnie zmieni komfort podróżowania między Piszem a Giżyckiem i Kętrzynem. W ramach regionalnych konsultacji strategicznych spółka CPK zaprezentowała założenia Programu Kolejowego dla Warmii i Mazur.

Najważniejsze punkty programu to modernizacja istniejących linii z Działdowa przez Nidzicę do Olsztyna i z Białegostoku przez Ełk i Olecko do Suwałk oraz przedłużenie linii Tłuszcz – Ostrołęka przez Łomżę, Kolno, Pisz i Orzysz do Giżycka. Projekt zakłada również wykorzystanie innych istniejących linii



Modernizacja trasy Działdowo – Olsztyn, wraz z podobną inwestycją na przechodzącej przez Działdowo linii Warszawa – Trójmiasto z budową nowego odcinka Warszawa Choszczówka – Kątne pozwoli skrócić czas przejazdu z Olsztyna do Warszawy z ponad 2,5 godz. do 1 godz. 40 min. zaś z Elbląga do Warszawy z 3 godz. do 2 godz. 20 min. Przejazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego zajmie odpowiednio o 20 min. dłużej.



Dzięki nowej linii Ostrołęka – Giżycko skokowo poprawi się jakość podróży między Krainą Wielkich Jezior a resztą kraju, a także podróży w obrębie regionu. Planowana maksymalna prędkość projektowa na tej trasie ma wynosić 250 km/h między Ostrołęką a Piszem i 200 km/h między Piszem a Giżyckiem.



Podróż z Pisza do Orzysza będzie trwała zaledwie kwadrans, do Giżycka pół godziny, zaś do Kętrzyna 45 min. Czas jazdy z Pisza do Warszawy skróci się blisko trzykrotnie: z 5 godz. do 1 godz. 45 min, z Giżycka dwukrotnie: z 4,5 godz. do 2 godz. 15 min, zaś z Kętrzyna z ponad 4 godz. do 2 godz. 30 min. Również w tym przypadku dalsza podróż do Portu Solidarność zajmie odpowiednio o 20 min. dłużej.

Program CPK zakłada także włączenie w komponent kolejowy połączeń na istniejących liniach Ełk-Gizycko-Kętrzyn-Korsze-Olsztyn, Olsztyn-Bogaczewo-Elbląg/Braniewo, Olsztyn-Iława, czy Olsztyn-Szczytno-Wielbark-Chorzele (i dalej do Ostrołęki), co również wpłynie na jakość podróży w relacjach regionalnych.Co więcej, dzięki inwestycjom CPK na Warmii i Mazurach, 76 proc. mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną całego regionu.

– Dotychczasowy przebieg spotkań w ramach Regionalnych Konsultacji Strategicznych potwierdza, że samorządy oczekują inwestycji kolejowych CPK. Otrzymaliśmy od naszych regionalnych partnerów merytorycznie cenne rekomendacje, ale także oznaki poparcia dla pomysłu budowy spójnej, nowoczesnej sieci kolejowej –powiedział Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu CPK ds. relacji z otoczeniem inwestycji.



Łącznie w ramach Programu Kolejowego CPK planowana jest budowa ponad 1,6 tys. km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Tzw. etap zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, zakłada wybudowanie 140 km nowej linii dużych prędkości Warszawa-CPK-Łódź.



Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.



Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tys. km. Od początku lat 90. zostało zlikwidowanych ponad 5 tys. km linii. W tym samym czasie nie budowano w Polsce na dużą skalę szlaków kolejowych. Program CPK to pierwszy plan budowy nowej infrastruktury kolejowej momentu zakończenia budowy Centralnej Magistrali Kolejowej i Linii Hutniczej Szerokotorowej w latach 80.