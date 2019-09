Prezydent: Polska bardzo potrzebowała zwrócenia uwagi na normalnego człowieka

Nie mam takiego kandydata, ale zawsze powtarzam, że każdego kandydata traktuję z szacunkiem – powiedział w wywiadzie dla portalu Niezależna.pl prezydent Andrzej Duda, zapytany o to, z kim chciałby się zmierzyć w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Andrzej Duda został również spytany o sondaże zaufania, według których ma on – jak wskazano – „nawet 60 proc. poparcia”. – Oczywiście, bardzo się cieszę z tak dużego zaufania Polaków – przyznał. – Po prostu prowadzę taką politykę, jaką obiecałem prowadzić, ale przecież nie sam. Wspiera mnie w tym polski rząd Zjednoczonej Prawicy oraz większość parlamentarna – dodał prezydent.



– Wydaje mi się, że Polska bardzo potrzebowała zwrócenia uwagi na normalnego człowieka i realizacji polskiej Konstytucji. Zasady społecznej gospodarki rynkowej, czyli takiej gospodarki, w której sprawiedliwie dzieli się dobra – ocenił. Jako przykład podał „podatki, które udało się odebrać de facto złodziejom”. – Chodzi o VAT, z którego byliśmy ograbiani. Dzięki temu, można wypłacać świadczenie 500 Plus dla rodzin posiadających dzieci – wskazał.



– To jest właśnie właściwa polityka, która już dawno powinna być w Polsce realizowana. Polityka nastawiona na człowieka, która chroni i wspiera rodzinę. To polityka, którą kiedyś kreował prezydent Lech Kaczyński. My ją dziś twórczo rozwijamy – dodał.



W czwartek prezydent Andrzej Duda został uhonorowany Specjalną Nagrodą Prometejską im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent, dziękując w wywiadzie za przyznanie mu nagrody, zaznaczył, że otrzymał ją także „za wkład w realizację idei Trójmorza”. – Idei, którą tak bardzo wspierał i realizował pan prezydent Lech Kaczyński. Ja po prostu tę ideę kontynuuję i uważam, że to najlepsza idea dla Polski – powiedział.

źródło: PAP, Niezależna.pl

