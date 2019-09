Kandydat KO: Małżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci, eutanazja – poglądów się nie wyrzeknę

Chcę to otwarcie powiedzieć: jestem zwolennikiem małżeństw homoseksualnych i zwolennikiem adopcji dzieci przez takie pary – przyznał Jerzy Hardie-Douglas, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu koszalińskim. Jak dodał, „pewnych poglądów się nie wyrzeknie”, a wśród nich jest także – ograniczona eutanazja.

Hardie-Douglas zorganizował konwencję w szczecineckim kinie „Wolność”. Do głosowania na byłego burmistrza Szczecinka i obecnego radnego powiatu zachęcali obecny burmistrz Daniel Rak oraz poseł PO-KO Sławomir Nitras. Konwencję – zorganizowaną w amerykańskim stylu, jak pisze portal szczecinek.com – połączono z występem Małgorzaty Ostrowskiej.



Kandydat Koalicji do Sejmu podkreślał, że w parlamentarnej pracy szczególnie poświęciłby się zagadnieniom związanym z oświatą i ochroną zdrowia. Jak ocenił, likwidacja gimnazjów przez Prawo i Sprawiedliwość wywołała „niesamowity bałagan”, ale to „najmniejszy problem” – relacjonuje lokalny portal. Hardie-Douglas wskazał przy tym na „przerażającą edukację historyczną” i wprowadzaną przez PiS „indoktrynację”, m.in. w zakresie historii literatury polskiej. Wśród pozycji, znajdujących się na liście lektur nie spodobały mu się Biblia czy „Bogurodzica”.



– Sprawdziłem sobie, jakie są lektury obecnie w szkole. Ta zmiana lektur jest właśnie takim jasnym wskaźnikiem tego, w którą stronę idzie dzisiaj państwo polskie. Jest tam Biblia, w tym fragmenty Ks. Rodzaju, Ks. Hioba, Ks. Psalmów, Apokalipsy św. Jana, jest Bogurodzica, Lament Świętokrzyski, Legendy o św. Aleksym, Kwiatki św. Franciszka z Asyżu… Nie mówię, że to są złe lektury. Większości z nich nie znam. Ale nie ma Szekspira. To, co się dzieje, jest chore po prostu. Po wygranych wyborach, a wierzę, że tak będzie, tą tendencję indoktrynowania młodych ludzi po prostu trzeba będzie zlikwidować – powiedział polityk, cytowany przez szczecinek.com.

