Awionetka rozbiła się na autostradzie. Pilot cudem przeżył

Niewielki samolot awaryjnie lądował na autostradzie numer 99 w północnej Kalifornii. Podczas lądowania rozbił się i spłonął. Pilot odniósł tylko niewielkie obrażenia.

Do incydentu doszło w piątek około godz. 7.50 czasu lokalnego w okolicach skrzyżowania autostrady numer 99 z Crows Landing Road w Modesto, mieście leżącym około 150 km na wschód od San Francisco.



Biuro szeryfa okręgu Stanislaus przekazało, że awionetka spłonęła po lądowaniu. Na pokładzie znajdował się jedynie 59-letni pilot. Mężczyzna zdołał wydostać się z wraku o własnych siłach i odniósł tylko niegroźne obrażenia.



Rzecznik kalifornijskiej drogówki Tom Olsen poinformował, że podczas awaryjnego lądowania maszyna nie zderzyła się z żadnym samochodem. Przyznał, że wiadomo, iż awionetka w coś uderzyła, co spowodowało jej rozpadnięcie się na części i pożar.



Przyczyny wypadku ustalą śledczy z Federalnego Zarządu Lotnictwa (FAA).

A plane crashes on South bound highway 99 just before the Hatch Road exit in #Modesto. I will have more information as it becomes available. @CentralValleyTV pic.twitter.com/FM5Ebw7f93