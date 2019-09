„Damy tamę bratobójczej wojnie”. Lider PSL znów krytykuje PO

- Żądamy od wszystkich polityków normalności, spokoju i pokazania wokół jakiego tematu chcecie gromadzić całe społeczeństwo – mówił w sobotę szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz na konwencji PSL – Koalicja Polska w Przedborzu (Łódzkie).

Lider ludowców wezwał wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze do zaproponowania – podobnie jak zrobiło to PSL-KP w swoim Pakcie dla Zdrowia zawierającym postulaty dot. regulacji systemu ochrony zdrowia w kraju – do wytypowania „jednego wspólnego tematu, który będzie wyłączony ze sporu politycznego”. – Chcielibyśmy normalności, dyskusji – jak doprowadzić do zmiany w oświacie czy innych dziedzinach, ale musicie wykazać się dobrą wolą, także w realnym działaniu – zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.



Jego zdaniem w panującą w przestrzeni publicznej nienawiść powinien zastąpić „normalny spór i dyskusja”. – Ci którzy dziś ubierają się w szaty pokojowe, przez ostatnie lata toczyli ze sobą bratobójczą, polityczną wojnę, która rozlała się na nasze rodziny, na Polskę lokalną. Damy temu tamę, wyłącznie gdy wybierzemy dobrych ludzi – dodał.



PSL wspólnie z PO przez osiem lat tworzyło rząd koalicyjny. Przed niedawnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego ludowcy wchodzili zaś z partią Grzegorza Schetyny w skład Koalicji Europejskiej.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że Koalicja Polska została stworzona po to, aby zatrzymać lawinę nienawiści. – Po to połączyliśmy swoje siły ze środowiskiem Pawła Kukiza, konserwatystami Marka Biernackiego, Unią Europejskich Demokratów z jej szefową Elżbieta Bińczycką, z przedsiębiorcami, rzemieślnikami i bezpartyjnymi samorządowcami. To nowa jakość na polskiej scenie politycznej, która powstała na tradycyjnym gruncie PSL– zaznaczył.Według Kosiniaka-Kamysza skrót PSL można rozszyfrować jako „porozumienie służy ludziom”. – Ludowcy i wszyscy tworzący z nimi koalicje idą do wyborów nie po to by zasiadać w Sejmie, ale stanowić w jakim kierunku ma pójść Polska – dodał.