Prezes PiS: Rozwiązanie problemów służby zdrowia to kwestia dwóch, może trzech kadencji

Pamiętamy, jak PO w 2007 roku obiecywała, że polskich obywateli będą leczyć dobrze zarabiający polscy lekarze; jak było, wszyscy wiemy – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na konwencji programowej ugrupowania w Opolu zaprezentowano program „Piątka dla zdrowia”. Jak mówił Kaczyński, rozwiązanie problemów służby zdrowia to jeszcze kwestia dwóch, bądź trzech kadencji, a Ci, którzy mówią, że zrobią coś w ciągu jednego roku czy kadencji – kłamią.

Prezes partii rządzącej zapewnił, że służba zdrowia musi być powszechnie dostępna i publiczna. Przede wszystkim musimy zapewniać każdemu rodakowi opiekę medyczną za darmo – podkreślił i dodał, że uporządkowanie państwa i polityka społeczna były głównymi zadaniami na pierwszą kadencję, na drugą jest m.in. sprawna i użyteczna służba zdrowia na światowym poziomie.



Wśród propozycji przedstawionych chwilę wcześniej na konwencji w Opolu przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego znalazły się: dwukrotny wzrost nakładów w porównaniu do czasu rządów PO-PSL; wprowadzenie Funduszu Modernizacji Szpitali czy pakiety badań kontrolnych dla każdego Polaka. „Piątka dla zdrowia” obejmie także koordynowaną opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie oraz miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie.



Prezes PiS mówił, że „państwo dobrobytu”, do którego dąży PiS, to nie tylko „pełne kieszenie”. Państwo dobrobytu – mówił – to państwo, które „zapewnia obywatelom odpowiedni poziom opieki i wsparcia”.



W takim państwie, mówił prezes PiS, „służba zdrowia musi być powszechnie dostępna i publiczna”. Prywatna służba zdrowia – dodał – powinna mieć jedynie charakter uzupełniający.



– Przede wszystkim musimy zapewnić każdemu rodakowi opiekę medyczną za darmo – podkreślił Kaczyński.

Nie pozwolimy, aby służba zdrowia była sferą eksploatacji, w której nie chodzi o pacjenta, tylko o pieniądze – mówił dalej. – W żadnym razie nie pozwolimy, aby sfera służby zdrowia była sferą eksploatacji, w której nie chodzi o pacjenta, tylko chodzi o pieniądze – podkreślił Kaczyński.



Według prezesa PiS, „musi być ostatecznie odrzucona ta alternatywna propozycja, która czasem wprost, czasem nie wprost, była realizowana w polityce – propozycja służby zdrowia jako kolejnego źródła budowy fortun, kapitału”. Dodał, że oczywistym jest, iż lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia muszą dobrze zarabiać.



W jego ocenie rozwiązanie problemów służby zdrowia to jeszcze kwestia dwóch, bądź trzech kadencji. – Ci którzy mówią, że zrobią coś w ciągu jednego roku czy kadencji, mówią nieprawdę – powiedział.



Przypomniał także obietnice Platformy Obywatelskiej z 2007 roku, kiedy partia Donalda Tuska w spotach wideo obiecywała, „jak to polscy obywatele będą leczeni przez dobrze zarabiających polskich lekarzy”. – Jak było, wszyscy wiemy – stwierdził prezes PiS.

– My nie mamy zamiaru wprowadzać nikogo w błąd. Postęp będzie szybki, ale ten cel ostateczny to jest cel, który musimy rozłożyć na lata. Zrealizujemy go; doprowadzimy do tego, że służba zdrowia będzie na europejskim poziomie – zaznaczył.

Będziemy dążyli i jesteśmy gotowi do szerokiego porozumienia w sprawie poprawy stanu służby zdrowia; od drugiej strony zależy jednak to, czy będzie ono zawarte – podkreślił dalej prezes PiS.



– Jest tutaj pewien element optymistyczny. Tutaj wspominano (...) o profesorach, którzy dyskutowali i mówili o obecnym stanie, czyli o poprawie obecnego stanu służby zdrowia. To jest jedna z tych sfer, gdzie trzeba się możliwie jak najszerzej porozumieć. I my będziemy do tego porozumienia dążyli. I tylko i wyłącznie od woli drugiej strony zależy to, czy to porozumienie będzie zawarte. My jesteśmy gotowi – zadeklarował Kaczyński.



Na początku wystąpienia nawiązał też żartem do słów ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który mówił, że najstarszy pacjent, który zrealizował elektroniczną receptę miał 107 lat. – Tu padła liczba 107 lat – nie wiem czy się uda, ale trzeba dążyć – powiedział prezes PiS.