Bratanek Meghan Markle aresztowany. Paradował po Hollywood w skąpym ręczniku

Chodził po ulicach Hollywood w samym ręczniku i coś bełkotał. Tak zachowywał się Thomas Dooley, bratanek Meghan Markhle, żony brytyjskiego księcia Henryka. Mężczyzna trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Plotkarski portal TMZ.com poinformował, że przechodnie wezwali policję do dziwnie zachowującego się młodego mężczyzny. Na miejsce przyjechało kilka patroli.



Z relacji wynika, że gdy funkcjonariusze otoczyli Dooleya, ten próbował uciekać, został więc powalony na ziemię i skuty kajdankami. Według policji mężczyzna znajdował się pod wpływem narkotyków.



Media wskazują, że zwykle takie sprawy są traktowane jako wykroczenia, ale podczas zatrzymania jeden z funkcjonariuszy odniósł kontuzję kolana. To oznacza, że Dooleyowi mogą zostać postawione zarzuty przestępstwa polegającego na oporze przy zatrzymaniu.



Mężczyzna trafił do aresztu. Sąd wyznaczył grzywnę w wysokości 25 tys. dolarów.



Thomas Dooley jest synem, przyrodniego brata Meghan Markle, Thomasa Markle juniora. Pracuje jako menedżer restauracji z fast foodem.

