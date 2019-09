Czarzasty: Lewica to nowoczesne państwo dobrobytu

Konserwatywne Państwo dobrobytu to PiS, nowoczesne państwo dobrobytu do Lewica. Nie ma trzeciej drogi – mówił w Olsztynie jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Lewica będzie rządziła tym krajem jak nie za dwa tygodnie, to za cztery lata, ale będzie rządziła tym krajem – zapewnił.

– Konserwatywne państwo dobrobytu to PiS, to etaty dla swoich ludzi. Nam chodzi o to, by seicento wygrało z kolumną rządową. Im nie chodzi o uczciwych sędziów, ale o naszych sędziów – mówił Czarzasty. Zapewnił, że Lewica „nie będzie wtrącała się ludziom w to, jak żyją, z kim śpią”. – Konserwatywne Państwo dobrobytu to PiS, nowoczesne państwo dobrobytu do Lewica. Chleb dają w jednym i drugim, ale wolność jest tylko w jednym państwie – przekonywał.



Czarzasty zapewnił też, że Lewicy zależy na planecie. – Chodzi o to by przyrodę chronić, a nie o wycinanie Puszczy Białowieskiej i zabijanie rysiów, ich wypychanie i stawianie w domach, jak robią to ministrowie środowiska z PiS – dowodził Czarzasty. Dodał, że Lewica jest też za wzmocnieniem Unii Europejskiej, a nie „szukaniem przyjaciół tylko za oceanem”.



W swoim wystąpieniu drugi z liderów Lewicy Robert Biedroń zwrócił się z pytaniem do prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczącym ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. – Czy ułaskawił go pan, bo stał za tym jakiś gangster? Kto w tym państwie jest na telefon? Kto za wami stoi? Prosimy o wyjaśnienia, dlaczego pan ułaskawił Kamińskiego? Czy zrobił to pan dlatego, że legitymacja PiS chroni tych, co współpracują z gangsterami? Proszę to wszystkim wyjaśnić – apelował.



Sporo miejsca poświęcił także służbom specjalnym. – Służby specjalne w tym kraju nie działają. Na czyim są dziś pasku? Odbijemy nasze państwo z rąk mafii, zmienimy oblicze tej ziemi – mówił Biedroń. Ocenił, że kpiną jest, iż „CBA bada sprawę pana Banasia, ale wyniki kontroli będą po wyborach”. – Służby specjalne nie służą dziś społeczeństwu, ale jednej partii – PiS – argumentował.



Swoje wystąpienie trzeci z liderów Lewicy Adrian Zandberg w całości poświęcił kwestiom związanym z pracą. – Bo my jako Lewica szanujemy pracę i ludzi pracujących – tłumaczył. Zapowiedział, że Lewica zagwarantuje pracownikom budżetówki minimalną płacę na poziomie 3,5 tys. zł, a małym przedsiębiorcom zagwarantuje „uczciwy ZUS uzależniony od przychodów prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą”.

– Zagwarantujemy też przedsiębiorcom jednolitą interpretację podatkową – powiedział Zandberg. Mówił, że nie da się prawnie prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy taki sam przepis jest różnie interpretowany w różnych miastach.Lewica zapowiedziała także pełną odpłatność dla ludzi chorych. – Za chwilę wiele Polek i Polaków zachoruje tylko dlatego, że do pracy przyjdą ich chorzy koledzy. A oni przyjdą chorzy, bo ledwo spinają domowe budżety, bo muszą opłacać kredyty i nie stać ich na chorowanie. Czas z tym skończyć, nie będziemy karać za chorowanie – powiedział Zandberg.