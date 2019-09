PiS prezentuje „Piątkę dla zdrowia”. „Nasza wizja to służba zdrowia dla każdego Polaka”

W służbie zdrowia udało już zrobić się bardzo dużo, ale jeszcze wiele rzeczy pozostało do zrobienia; odpowiedzią na te wyzwania ma być nowy program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący ochrony zdrowia – ocenił minister Łukasz Szumowski. W Opolu – gdzie miała miejsce trzecia z serii konwencji programowych PiS – została zaprezentowana „Piątka dla zdrowia”.

Wśród propozycji przedstawionych przez ministra zdrowia znajdują się: dwukrotny wzrost nakładów – do 160 mld zł w 2024 r.(1) – w porównaniu do czasu rządów PO-PSL; wprowadzenie Funduszu Modernizacji Szpitali (2) czy pakiety badań kontrolnych dla każdego Polaka (3)– w postaci bonu, który może zrealizować w każdej przychodni. „Piątka dla zdrowia” obejmie także koordynowaną opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi (4) w każdym powiecie oraz miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie(5).



Jak mówił Szumowski, jego ugrupowanie ma „wizję państwa sprawczego, które opiekuje się i dba o godność każdego człowieka”. – Nie tylko tego z dużych ośrodków, wielkich aglomeracji, ale także z małych miejscowości, średnich miast oraz każdej wsi – podkreślił.



– Nasi poprzednicy przez osiem lat nie mieli odwagi powiedzieć, że zdrowie to priorytet, (…) a remedium na sytuację służby zdrowia była prywatyzacja szpitali – powiedział.



Wskazywał, że znajdowały się takie „rodzynki”, które wybierały najbardziej opłacalnych klientów, a „pacjent najbardziej chory, który naprawdę wymagał kosztownej opieki, był kierowany do publicznej służby zdrowia”, co doprowadziło do tego, że „były szpitale, które tworzyły wielkie fortuny, ale i takie, które się zadłużały”. – Nasza wizja służby zdrowia jest inna. To służba zdrowia dla każdego Polaka, gdziekolwiek by mieszkał – zaznaczył Szumowski.

Jak mówił, państwo nie może być „bezdusznym aparatem”. – Państwo ma być oparte o wartości, o rodzinę. (...) Jesteśmy wiarygodni, realizowaliśmy to, co deklarowaliśmy – podkreślał



– O tym, że zdrowie nie było priorytetem Platformy Obywatelskiej ani PSL, niech świadczy choćby fakt, że nie inwestowali w ogóle w kadry. Wiadomo było, że jest zapaść w kadrach, katastrofa i nic z tym nie zrobili. Tutaj muszę oddać honor profesorowi Marianowi Zembali, który dostrzegł ten problem i widzi do dzisiaj – dodał.



Minister Szumowski przypomniał także o mafiach lekowych, którym działalność umożliwiło – jak oceniał niedawno minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – zlikwidowanie przez rządy PO-PSL prawno-karnej odpowiedzialności za wywóz farmaceutyków za granicę. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że wówczas urzędnicy „pisali, że wywóz leków był dobrym rozwiązaniem”.



– Można powiedzieć, że te cysterny z paliwem (związane z wyłudzeniami podatku VAT – red.) mijały się z tymi tirami leków, które wyjeżdżały z Polski – stwierdził Szumowski.



– To Prawo i Sprawiedliwość miało odwagę powiedzieć: mamy złą sytuację w zdrowiu, mamy niskie nakłady, mamy fatalne sytuacje w kadrach. W związku z tym, co zrobiliśmy? Ustawę 6 proc., która mówiła, że dochodzimy do 6 proc. PKB w 2025 r. a potem przyspieszyliśmy ten wzrost do roku 2024. To są ogromne nakłady na zdrowie. To jest dwie trzecie więcej niż mamy dzisiaj – kontynuował Szumowski.



Dodał, że rząd PiS z każdym rokiem realizuje więcej niż zakłada tzw. ustawa 6 proc. PKB. – W tym roku jest to więcej o 4 mld zł. (...) To pokazuje naszą wiarygodność – podkreślił.

Szef resortu zdrowia wskazywał, że rząd PiS podczas swoich rządów m.in. zwiększył limit przyjęć na studia lekarskie, stworzył zachęty stypendialne dla pielęgniarek i położnych, wprowadził program leczenia udaru, oraz nowe możliwości w leczeniu raka piersi.

Szumowski przyznał, że główną bolączką polskich pacjentów jest dostęp do specjalistów i kolejki z tym związane. – Doprowadziliśmy do tego, że w każdym województwie dzisiaj są miejsca, gdzie można zrobić tomografię i rezonans w ciągu 14 dni – mówił.



– Chcemy, żeby dobry standard opieki zdrowotnej był wszędzie, nie tylko w dużych aglomeracjach, ale w każdym mieście, w szpitalu powiatowym. Po to tworzymy Krajową Sieć Onkologiczną, żeby ten dobry standard z centralnych jednostek w województwie był przekazywany również do małych miejscowości i do wiosek – powiedział. Szumowski wskazywał też na wsparcie seniorów i program „Leki 75 plus”. – W tej chwili ponad 1,5 mld zł zostało w kieszeni naszych seniorów, dlatego że wprowadziliśmy darmowe leki w ramach programu 75 plus – podkreślił.



– Ja bym podsumował te cztery lata najpierw ministra (Konstantego – red.) Radziwiłła, potem mojej pracy, jako inwestycję w ludzi. Dzięki temu, że pani premier (Beata Szydło – red.), pan premier (Mateusz Morawiecki – red.) stworzyli takie warunki gospodarcze, zatrzymali złodziejstwo w mafiach VAT-owych, my mogliśmy zainwestować w ludzi i zdrowie – powiedział.