Zmarł wybitny aktor Jan Kobuszewski

W wieku 85 lat zmarł Jan Kobuszewski, wybitny aktor teatralny i filmowy, artysta kabaretowy. Hołd zmarłemu złożył m.in. prezydent Andrzej Duda.

Jan Kobuszewski urodził się 19 kwietnia 1934 roku w domu przy ul. Nadwiślańskiej 3 na warszawskim Nowym Bródnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, uczęszczał do Państwowej Szkoły Dramatycznej Teatru Lalek.



W 1956 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST w Warszawie. W latach 1956-57 występował w Teatrze Młodej Warszawy. Kolejne lata to jego występy w Teatrze Klasycznym w Warszawie. W latach 1964-69 występował w Teatrze Narodowym. W latach 1976-2013 był aktorem Teatru Kwadrat w Warszawie. Był również związany z kabaretami „Dudek”, „ZAKR” i „Kabaretem Olgi Lipińskiej”.



Występował także w telewizji – zarówno w filmach, jak i serialach i spektaklach. Grał m.in. w „Rysiu”, „Czterdziestolatku”, „Graczykach”, „Klanie”, „Alternatywach 4”, czy „Zmiennikach”. Łącznie wystąpił w około dwóch tysiącach programów telewizyjnych. Nawet grając role epizodyczne tworzył wyraziste, zapadające w pamięć postacie.



W 1975 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1998 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był wujkiem aktora Wiktora Zborowskiego.



„Odszedł Pan Jan Kobuszewski; jakiś ciepły promyk zgasł. RIP” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

„Jan Kobuszewski był jednym z moich ulubionych aktorów. Zawsze prezentował mistrzowską klasę, dystans do siebie i otaczającego świata” – napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że Jan Kobuszewski był mistrzem satyry i został zapamiętany przede wszystkim jako aktor komediowy. – Był kochany za to, że w wielu swoich produkcjach potrafił rozśmieszać do łez i tego będzie brakowało. Mało jest takich ludzi, którzy z taką klasą i z takim wysokim poziomem kultury potrafią rozśmieszać. To był arystokrata satyry – przyznał minister.