„Silnik napędowy turystyki i gospodarki”. Nowy odcinek Zakopianki otwarty dla kierowców

Kierowcy mogą już skorzystać z pierwszego z trzech budowanych górskich odcinków drogi ekspresowej S7, czyli nowej Zakopianki – prowadzi od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju i dalej dwujezdniową drogą do Chabówki. – To dobry czas dla Polski, dobry czas dla Podhala i dla tych, którzy na słynnej Zakopiance zostawili godziny w korkach – powiedział podczas otwarcia nowego odcinka na węźle Skomielna minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa nowej Zakopianki w okolicach Skomielnej Białej Budowa estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 w miejscowości Skomielna Biała w Małopolsce. Trasa S7 ma połączyć północ z południem kraju. zobacz więcej

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że Zakopianka pozwoli szybko dojechać do polskich gór, ośrodków wypoczynkowych i gospodarczych, a także – jak ocenił – będzie „silnikiem napędowym turystyki i gospodarki regionu”.



Kowalczyk powiedział, że nowy odcinek będzie istotny także dla osób, które skorzystają z Zakopianki jedynie w ramach tranzytu, ponieważ zapewnia większe bezpieczeństwo podróżnym. – Bezpieczne drogi to cel i priorytet dla rządów PiS; bezpieczne, przewidywalne, komfortowe i nowoczesne – dodał.



Otwarty w sobotę fragment to pierwszy z trzech odcinków budowanej S7 na południe od Krakowa, od Lubnia do Rabki Zdroju, który zostanie oddany do użytku.



Z ponad 6-kilometrowego odcinka od Skomielnej Białej do Chabówki ponad jedna trzecia, czyli ok. 2,3 km, poprowadzona została na wiaduktach. Powstało ich siedemnaście, w tym najdłuższy i najwyższy, liczący kilometr długości i 50 m wysokości, oraz cztery małe obiekty na ciekach przy węźle Skomielna.

Karambol na Zakopiance. Są ranni Pięć osób zostało niegroźnie rannych w wyniku zderzenia pięciu pojazdów na zakopiance w Krzyszkowicach pow. Myślenicki – poinformowała straż... zobacz więcej

– Ta droga to jeden z najpiękniejszych odcinków, najtrudniejszy pod względem inżynieryjnym – zaznaczył minister infrastruktury podkreślając, że przy jego budowie zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych.



Z węzła Skomielna poprowadzono zjazdy na Wadowice i Nowy Sącz, do drogi krajowej nr 28 oraz do starego przebiegu DK7. Z kolejnego węzła, Zabornia, zjechać można na DK47 w kierunku Nowego Targu i Zakopanego oraz na DK7 do Chyżnego i granicy państwa ze Słowacją. Na Zbójeckiej Górze powstało miejsce obsługi podróżnych MOP.



Droga ekspresowa kończy się węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany został około kilometrowy dwujezdniowy fragment DK47 do Chabówki i tam włączony został do istniejącego już dwujezdniowego Chabówka – Rdzawka.



Odcinek S7 Skomielna Biała – Radka Zdrój oraz nowy odcinek drogi krajowej nr 47 klasy głównej przyspieszonej (GP) od Rabki Zdroju do Chabówki budowała włoska firma Salini Impregilo z Mediolanu. Koszt inwestycji wyniósł ok. 615 mln zł. Gwarancja jakości wykonanych prac będzie obowiązywała przez 10 lat.



Liczący ok. 16,7 km fragment nowej Zakopianki, w tym 15,8 km o parametrach drogi ekspresowej, podzielony został na trzy odcinki realizacyjne, każdy z osobnym wykonawcą: Lubień – Naprawa, Naprawa – Skomielna Biała oraz Skomielna Biała – Rabka Zdrój.

#wieszwiecej Polub nas

Pasażer wyskoczył z auta na zakopiance W miejscowości Pcim na drodze krajowej nr 7, czyli popularnej Zakopiance, pasażer jadącego samochodu wyskoczył w trakcie jazdy z pojazdu. 57-latek... zobacz więcej

Odcinek pierwszy do wejścia do tunelu wykonuje polsko-ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A. z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa, odcinek tunelowy – włoska firma Astaldi, a trzeci – włoska firma Salini.

Łączny koszt tych zadań wynosi blisko 2,5 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowanie to ponad 1,3 mld zł.



Na całym tym odcinku powstaje w sumie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady) oraz dwukomorowy tunel o długości 2,06 km.



Według zapowiedzi zarządcy dróg jeszcze w tym roku udostępniony będzie 7,6-kilometrowy odcinek Lubień – Naprawa z tymczasowym włączeniem do starej DK7, którą kierowcy będą omijać budowę tunelu. Ostatnim odcinkiem, Naprawa – Skomielna Biała o długości ok. 3 km, kierowcy pojadą w 2021 r., po zakończeniu budowy dwukomorowego tunelu o długości każdej nitki ok. 2,06 km.



Minister Kowalczyk podczas otwarcia nowego odcinka Zakopianki zapewnił, że roboty budowlane idą zgodnie z planem. – Rozpęczają się i wszystko wskazuje na to, że dotrzymamy terminów – powiedział.