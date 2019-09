Kidawa-Błońska: Nasze państwo coraz bardziej przypomina kraje Ameryki Łacińskiej

– Nasze państwo coraz bardziej przypomina kraje Ameryki Łacińskiej, a nie demokrację europejską; to prędzej czy później musi skończyć się katastrofą, nie wolno nam się do tego przyzwyczajać – powiedziała w sobotę w Krakowie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kidawa-Błońska podkreśliła, że w Polsce za rządów PiS „afer jest mnóstwo, że aż trudno je spamiętać, a bezczelność i arogancja wylewają się z ekranów każdego dnia”. – Afera Srebrnej, hejterzy w ministerstwie sprawiedliwości, szumidła w Komisji Nadzoru Bankowego, latający marszałek, SKOK-i, działki kościelne premiera – to bardzo dużo, rośnie kasta nietykalnych, do której należą coraz bardziej podejrzane postacie, a publiczne pieniądze stają się niestety partyjne – wyliczała.



Według niej doszło do tego, że „nienawiść, kłamstwo, opluwanie, to dla niektórych codzienne narzędzia pracy, a nagrody przywileje, miejsca pracy dla rodziny i znajomych, ten cały nepotyzm – to wszystko ponoć im się należy i nie ma o czym mówić”.



– Nasze państwo coraz bardziej przypomina kraje Ameryki Łacińskiej, a nie demokrację europejską. Czasami mam wrażenie, jakby ekipa oszustów napadła na bank i tylko co jakiś czas wysypywała trochę pieniędzy przez okno, by odwrócić uwagę i zyskać trochę na czasie. Na dłuższą metę żadne państwo tego nie wytrzyma; to prędzej czy później musi skończyć się katastrofą, nie wolno nam się do tego przyzwyczajać, nie wolno nam porzucić marzeń o pięknej, silnej i uczciwej Polsce – mówiła Kidawa-Błońska.



Jak podkreśliła, „nie można tak machnąć ręką na Rzeczpospolitą”. – I przyrzekam wam, że ja się nie poddam. I liczę, i wzywam was, że staniecie ze mną. Walczymy o nasze marzenia, o marzenia naszych dzieci, o naszą najjaśniejszą Rzeczpospolitą, jeszcze nie jest za późno. Musimy wygrać, a razem na pewno wygramy – powiedziała.



Zapewniła też, że program 500 plus zostanie utrzymany i nikt też nie podniesie wieku emerytalnego. – Nic, co dane, nie będzie odebrane, gwarantuję to – oświadczyła. Mówiąc o sprawach gospodarczych, wskazała, że „człowieka pracy i jego zarobki stawiamy na pierwszym miejscu”. – niech wreszcie ludzie zaczną porządnie zarabiać. To będzie nasz priorytet – zaznaczyła. Dodała, że sprawujący władzę obiecują podniesienie płacy minimalnej. – Jakże łatwo jest dać coś, wyciągając pieniądze z cudzej kieszeni – oceniła.

Zapaść



Kandydatka KO na premiera przekonywała również, że w Krakowie – „w miejscu dawnej polskiej chwały najlepiej widać dzisiejszą zapaść”, do której – według niej – doprowadziły rządy PiS. – Zawsze na tle wielkości wyraźna jest małość, na tle honoru – bezwstydność, na tle prawdy – kłamstwo. Różnica pomiędzy Polską naszych marzeń a Polską obecnie rządzących jest taka sama, jak między siedzibą królów polskich a słynną już niestety kamienicą prezesa NIK – oceniła wicemarszałek Sejmu.



Jak dodała, „obie ze sobą sąsiadują, ale dzieli je wielka symboliczna przepaść”. – To przepaść między Polską naszych marzeń a tym, co widzimy na co dzień. My pragniemy Polski uczciwej, w której uczciwość i prawo są na pierwszym miejscu, tymczasem mamy podejrzany hotel na godziny, oszustwa podatkowe i bezczelne okradanie państwa – mówiła Kidawa-Błońska.



– Widzimy obwieszonych złotem gangsterów, którzy są za pan brat z prezesem NIK, siedzą w domu schadzek, czują się bezkarni, a za chwilę ich kumpel będzie kontrolował Polaków i mówił czy działają zgodnie z prawem. To jest taka nasza dzisiejsza rzeczywistość – dodała posłanka PO.

Pytała też, czy „człowiek ze złotym sygnetem na każdym palcu ma stać ponad prawem zwykłych ludzi”. – Tacy ludzie mają nam mówić jak żyć, decydować co jest uczciwe i wyznaczać standardy? Ja się na taką Polskę nie godzę – zaznaczyła kandydatka KO na premiera. – Ja chcę Polski uczciwej, czystej i dumnej, chcę Polski takiej jak Wawel, a nie jak kamienica Banasia – podkreśliła.Do sprawy kamienicy, której właścicielem był do niedawna prezes NIK Marian Banaś nawiązał też w swym wystąpieniu na konwencji szef PO Grzegorz Schetyna, który ocenił, że Kraków w ostatnim czasie „został skaleczony” przez władzę PiS. – Dzisiaj symbolem Krakowa jest ktoś, kto jako szef NIK, świętej instytucji powołanej przez marszałka Józefa Piłsudskiego, ma kolegów gangsterów i jest kompromitacją, nie tylko Krakowa, ale całej klasy politycznej, całej klasy PiS – dodał Schetyna.