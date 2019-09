Siatkarze chcą poprawić humor sobie i kibicom. Z Francuzami zagramy o brązowy medal

Polscy siatkarze zwycięstwem w meczu o brązowy medal mistrzostw Europy chcą poprawić sobie i swoim kibicom humor na koniec występu w tej imprezie. Rywalami Biało-Czerwonych będą współgospodarze turnieju Francuzi, którzy po przegranej w półfinale mają zaledwie kilkanaście godzin na odpoczynek. Początek meczu w Paryżu o godz. 18; transmisja na antenie TVP1, na portalu tvp.sport.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Podopieczni Vitala Heynena byli jednym z głównych faworytów całego turnieju i aż do półfinału utwierdzali swoich kibiców w tej opinii. W drodze do najlepszej „czwórki” stracili zaledwie seta, co miało miejsce w meczu otwarcia. Mistrzów świata zatrzymali jednak Słoweńcy, którzy pokonali ich w czwartek 3:1. Biało-Czerwoni nie kryli rozczarowania utratą szansy na tytuł, ale też zapewniali, że w sobotę nie braknie im mobilizacji.



– Z brązowego krążka też będę się cieszył, bo jeszcze nie mam w dorobku żadnego medalu ME. Mieliśmy przywieźć złoty, nie udało nam się. Mamy jeszcze przed sobą jedno spotkanie i chcemy zakończyć turniej zwycięstwem – podkreślił Mateusz Bieniek.



Po raz ostatni Polacy na podium czempionatu Starego Kontynentu stali w 2011 roku. Wówczas właśnie wywalczyli brąz. Mistrzami Europy zostali raz – 10 lat temu. W dorobku mają też pięć srebrnych medali (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983) i dwa brązowe (1967, 2011). Francuzi triumfowali w tej imprezie w 2015 roku.

W sobotę drużynę Heynena czeka drugie z rzędu spotkanie ze współgospodarzem bieżącej edycji turnieju. Podczas półfinału w Lublanie żywiołowo reagująca i liczna publiczność niosła Słoweńców do zwycięstwa.



„Trójkolorowi” również są rozczarowani brakiem awansu do finału – w piątek ulegli Serbom 2:3.



Dziennikarze gazety „L'Equipe” podkreślają, że zaledwie 18 godzin mają siatkarze Francji, by zapomnieć o wielkim rozczarowaniu, jakim była porażka z Serbami.



Zarówno Francuzi, jak i Polacy byli wskazywani jako kandydaci do gry w niedzielnym finale i przez długi czas pewnie zmierzali ku realizacji tego planu. W podsumowaniu piątkowego półfinału „L'Equipe” przypomina, że podopieczni Laurenta Tillie pokonali wcześniej w efektownym stylu Bułgarów i dwukrotnie Włochów.

źródło: pap

Paryż jest piątym miastem, a Francja trzecim krajem odwiedzanym przez biało-czerwonych podczas tych mistrzostw. W fazie grupowej rywalizowali w Rotterdamie i Amsterdamie, na dwa pierwsze spotkania fazy grupowej udali się do Apeldoorn, a na półfinał przenieśli się do Lublany. Podopieczni Laurenta Tillie od początku turnieju do końca rywalizowali w swojej ojczyźnie, zmieniając tylko miasta.