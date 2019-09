Gronkiewicz-Waltz: Za awarię „Czajki” odpowiedzialny jest PiS

Za awarię warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka” odpowiedzialne jest Prawo i Sprawiedliwość – uważa była prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz. Katastrofę ekologiczną – która rozpoczęła się od awarii kolektorów pod koniec sierpnia – porównała do katastrofy amerykańskiej misji kosmicznej. – Była katastrofa Apollo 13, tutaj była „Czajka” – stwierdziła na antenie Radia Zet.

Hanna Gronkiewicz-Waltz winą za awarię obarczyła rządzących Warszawą w latach 2004-2006 Lecha Kaczyńskiego i jego zastępcę Sławomira Skrzypka, którzy – jak mówiła – niemal stracili pieniądze z pożyczki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, którym wówczas kierowała.



– Byłyby pieniądze z UE. (…) Gdyby to wcześniej zrobić, byłoby trochę więcej czasu na budowę – powiedziała.



Czy w ten sposób można było uniknąć katastrofy? Zdaniem byłej prezydent Warszawy takie awarie się zdarzają. – Można było uniknąć spalenia Mostu Łazienkowskiego, Apollo 13 mało też nie wrócił, ale Amerykanie mieli przygotowany plan – powiedziała.

Dodała, że „tak samo Rafał Trzaskowski wziął inżynierów, oni to sprawdzili i teraz wie, co zrobić”. – Najważniejsze, że znalazł (Trzaskowski – red.) sposób, jak z tego wyjść – zaznaczyła.



„Rząd łaski nie robi”



Wskazała także na ostatnie sondaże, przeprowadzone na zlecenie warszawskiego ratusza, wg których 70 proc. mieszkańców stolicy ocenia, że Trzaskowski zadziałał na czas. – Ja też tak uważam – przyznała.



Gronkiewicz-Waltz nie uważa jednak, by to rządowa pomoc i budowa pontonowego mostu dla zastępczego rurociągu, były kluczowe w zażegnaniu kryzysu, z którym władze samorządowe nie mogły sobie poradzić. – Rząd zrobił to co musi, musi pomagać samorządom i mieszkańcom; łaski tu nikomu nie robi – stwierdziła była prezydent Warszawy.

źródło: Radio Zet, portal tvp.info

Przypomnijmy – całość modernizacji „Czajki” kosztowała w sumie ok. 3,7 mld zł. Władze Warszawy oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spieszyły się z inwestycją, by uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Warunkiem otrzymania miliarda złotych z unijnych funduszy było ukończenie budowy przed końcem 2012 roku. Odbiory techniczne rozpoczęły się dopiero 11 dni przed ostatecznym terminem – 20 grudnia 2012 roku.