Eksplozja i pożar na tankowcu. Jest wielu rannych

Dziewięciu marynarzy zostało rannych w pożarze dwóch statków towarowych, do którego doszło w porcie miasta Ulsan w Korei Południowej. Media poinformowały, że jedna osoba odniosła poważniejsze obrażenia.

Tankowiec o wyporności 25 881 ton, pływający pod banderą Kajmanów, zapalił się około godz. 10.50 czasu miejscowego stojąc na nabrzeżu Yeompo. Pożar poprzedziła eksplozja. Ogień przedostał się na drugi statek.



Na obu jednostkach znajdowało się 46 osób. Władze przekazały, że wszyscy ranni to obcokrajowcy.



Obecnie trwa dogaszanie.



Śledczy ze Straży Przybrzeżnej ustalają przyczynę eksplozji.

