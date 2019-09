Fortuna mafijnego bossa wciąż nieodnaleziona. „Malwa” zakopał dolary przed śmiercią

Milion dolarów miał zakopać w sobie tylko znanym miejscu Radosław M. ps. Malwa, jeden z liderów gangu zajmującego się przemytem i dystrybucją papierosów z Ukrainy i Białorusi. Jak dotąd pieniędzy nie znaleziono. A będzie jeszcze trudniej, bo 20 września „Malwa” powiesił się w areszcie. Okazało się, że gangster złamał zmowę milczenia i ratując skórę obciążył wielu kompanów. Potem wszystkiemu zaprzeczył, ale w półświatku poszła już fama, że nie można mu ufać.

Radosław M. ps. Malwa to jeden z największych przemytników papierosów z Białorusi i Ukrainy. Wraz z Tomaszem K. ps. Guma stał na czele gangu, który w latach 2014-2017 przerzucił do Polski kilka milionów paczek papierosów. Skarb Państwa stracił na ich działalności nawet 65 milionów złotych. To właśnie na kontrabandzie Radosław M. miał dorobić się prawdziwej fortuny. Z informacji operacyjnych śledczych rozpracowujących ekipę „Malwy” i „Gumy” wynika, że pierwszy z bossów miał zakopać milion dolarów „na czarną godzinę”. Gdzie? Tego nie udało się ustalić ani prokuratorom, ani strażnikom granicznym. Przeszukano kilka posesji, ale bez rezultatu.

Prawdopodobnie już nigdy ta zagadka nie zostanie wyjaśniona, ponieważ 20 września, Radosław M. powiesił się w celi aresztu w Lublinie. Gangster trafił tam dzień wcześniej, po tym jak śledczy z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko „Malwie”, „Gumie” i ich podwładnym oraz kooperantom.Jaki impuls doprowadził Radosława M. do desperackiego kroku? Zdaniem śledczych była to próba gry z prokuraturą. – W czasie postępowania „Malwa” doszedł do wniosku, że nie chce siedzieć całych 10 lat w więzieniu i zaczął składać wyjaśnienia. Pogrążył wiele osób, w tym swoich wieloletnich kompanów. Jednak im bliżej było do zakończenia śledztwa, tym bardziej gangster próbował kombinować. Próbował odwoływać wyjaśnienia. Kombinował i przekombinował. Prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że nikt z ekipy ani półświatka nie daruje mu tej zdrady. Nie wytrzymał ciśnienia – mówi jeden ze śledczych.

Zrzuty z powietrza



Akt oskarżenia przeciwko 32 osobom zamieszanym w działalność „Malwy” i „Gumy” trafił do Sądu Okręgowego w Lublinie. Wspomniana ekipa miała działać od lata 2014 do 10 lipca 2017 roku na terenie powiatu chełmskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego. Przemytnicy mieli proste i skuteczne sposoby przerzucania kontrabandy na teren Polski. Część towaru była transportowana pontonami przez Bug, a na polskiej stronie papierosy były rozładowywane i odbierane przez poszczególnych członków grupy, którzy wywozili je specjalnie przystosowanymi do tego celu samochodami terenowymi w głąb kraju. Wykorzystywano pojazdy terenowe z napędem na cztery koła, o dużej mocy i pojemności, specjalnie przystosowane, z podniesionym zawieszeniem, wyposażone w noktowizory, żeby móc namierzyć ewentualnych pograniczników.





źródło: portal tvp.info

Grupa korzystała także z przerzutu papierosów drogą powietrzną. Kartony z papierosami były zrzucane z samolotu AN -2.Wywodząca się z lat 40. radziecka maszyna jest wciąż bardzo popularna w krajach byłego ZSRR. Tym bardziej, że „antek” uważany jest za samolot niezawodny i łatwy w pilotażu. Jednak jego największą zaletą jest to, że po wymontowaniu siedzeń może zabrać do dwóch ton ładunku. Dlatego jest idealny dla przemytników papierosów, którzy od kilku lat przerzucają towar do Polski drogą lotniczą.Według śledczych rozpracowana grupa co najmniej 135 razy próbowała przemycić papierosy do Polski, a udało się to w 91 przypadkach. W skład rozbitej grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski – mieszkańcy powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i łukowskiego, żołnierze zawodowi oraz skorumpowani funkcjonariusze Straży Granicznej. Ci ostatni pomagali przemytnikom w zamian za łapówki w wysokości od 5 do 10 tys. zł. Bossowie gangu przemytników mieli ponad 50-krotnie opłacić dolę skorumpowanych pograniczników. Dlatego śledczych z pezetów wspierali funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie oraz Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.W trakcie postępowania prokuratura zabezpieczyła majątki członków rozbitego gangu o wartości ponad 1,5 mln zł.