Niecodzienny wyczyn śmiałka ze Szwajcarii. Dani Arnold wspiął się bez żadnych zabezpieczeń i lin na górę liczącą 550 metrów wysokości. Zrobił to w 46 minut i 30 sekund, tzn. pobił poprzedni rekord o blisko 20 minut. Szczyt, o którym mowa to Cima Grande we włoskich Alpach.

