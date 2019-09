Setki tysięcy Kanadyjczyków w prawie 300 demonstracjach dla klimatu

Pół miliona uczestników demonstracji w Montrealu, Greta Thunberg domagająca się prawdziwych działań od polityków, łącznie 278 demonstracji w całej Kanadzie - tak wyglądały kanadyjskie piątkowe protesty w obronie klimatu.

prawdziwych działań od polityków, łącznie 278 demonstracji w całej Kanadzie - tak wyglądały kanadyjskie piątkowe protesty w obronie klimatu.



Centra wielkich i mniejszych miast zostały zajęte przez łącznie setki tysięcy protestujących - podliczały kanadyjskie media. Największa demonstracja odbyła się w Montrealu. Miasto spodziewało się 300 tys. osób, organizatorzy podali, że na ulicach Montrealu pojawiło się ostatecznie pół miliona osób. Decyzją burmistrz Montrealu Valerie Plante komunikacja publiczna w mieście była w piątek bezpłatna. Wiele firm było zamkniętych, by umożliwić pracownikom wzięcie udziału w manifestacji.

#wieszwiecej Polub nas

Młoda szwedzka aktywistka Greta Thunberg zwróciła się do uczestników protestu, podkreślając, że uczestnicy demonstracji nie są w szkołach i w pracy. – Niektórzy mówią, że marnujemy czas lekcji. My zaś mówimy, że zmieniamy świat. Abyśmy, kiedy będziemy starsi, mogli popatrzeć naszym dzieciom w oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko co możliwe – powiedziała Thunberg i podkreśliła, że powtarza politykom, by „słuchali co mówi nauka i działali zgodnie z nauką”.

Jak podawały media, przed protestem Thunberg spotkała się z przedstawicielami rdzennych mieszkańców Kanady i z premierem Justinem Trudeau. Miała mu powiedzieć, że jako premier nie zrobił wystarczająco dużo. Trudeau, razem z żoną i dwojgiem dzieci, pozostał na manifestacji około godziny.



W montrealskim proteście wzięła też udział lider Zielonych Elizabeth May oraz lider Bloc québécois Yves-François Blanchet. Lider Nowej Partii Demokratycznej (NDP) Jagmeet Singh wziął udział w manifestacji w Victorii (Kolumbia Brytyjska). W piątkowych demonstracjach nie wziął udziału szef konserwatystów Andrew Scheer.

O klimacie przed wyborami federalnymi Problem zmian klimatu jest wśród trzech najistotniejszych tematów toczącej się kampanii przed wyborami federalnymi, które odbędą się 21 października.



Trudeau zapowiedział, że jeśli Liberałowie wygrają wybory, rząd przeznaczy środki na posadzenie 2 mld drzew w ramach planowanych ekologicznych wydatków 3 mld dolarów CAD. Rządzący liberałowie obiecują uzyskanie neutralności emisji przez Kanadę w 2050 r. Zapowiadają, że rząd będzie kupował więcej energii od „zielonych” dostawców, w programie mają m.in. obniżenie podatków dla firm inwestujących w proekologiczne rozwiązania, dotacje dla budowy nowych zeroemisyjnych domów oraz remontów istniejących.



Konserwatyści twierdzą, że ich podejście to „zielone technologie a nie podatki”, w tym ulgi podatkowe dla firm i dla osób, decydujących się na proekologiczne prace remontowe we własnych domach. Chcą zlikwidowania wymogów dotyczących oceny środowiskowej dużych projektów energetycznych i odwołania zakazu dopływania tankowców do zachodniego wybrzeża Kanady.



NDP, która swój plan przedstawiła w maju br., poza ulgami podatkowymi, tanimi kredytami na remonty domów, bankiem inwestycyjnym finansującym sektor nowych technologii, przewiduje m.in. wsparcie dla pracowników, którzy muszą przekwalifikować się w związku ze zmianami gospodarczymi. NDP ma też plan budowy transkanadyjskiej sieci elektrycznej dla zielonej energii.



Partia Zielonych swój plan przedstawiła również w maju br. Program przewiduje zmiany w kanadyjskiej gospodarce, pomoc dla pracowników tradycyjnego sektora paliwowego w przekwalifikowaniu się do nowych zawodów. Zieloni chcą zakazu importu ropy, zakazu tradycyjnych samochodów do 2030 r. oraz zredukowania emisji węglowych przez Kanadę do zera w 2050 r.