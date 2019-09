Uroczysta inauguracja XI Festiwalu Filmowego „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”

XI Festiwal Filmowy „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” w Gdyni został oficjalnie otwarty. Uroczysta inauguracja festiwalu, na którym o nagrodę Złoty Opornik rywalizuje prawie 30 filmów dokumentalnych o tematyce historycznej – odbyła się w piątek w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej.

Oficjalnej inauguracji festiwalu, która rozpoczęła się od muzycznego wykonania utworu Cypriana Kamila Norwida, dokonał wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk.



– Gdynia kocha film, ale z wzajemnością, bo film również pokochał nasze miasto” – podkreślił Łucyk, przypominając m.in. o niedawno zakończonym w Gdyni 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. „Miasto Gdynia to filmowa stolica Polski. (...) XI Festiwal Filmowy jest otwarty – ogłosił.



Motto festiwalu to „Przebudzenie mocy. Od Westerplatte do Jana Pawła II”. W trakcie festiwalu odbywają się konkursy filmów dokumentalnych o tematyce historycznej, w tym jeden – po raz pierwszy w tym roku – międzynarodowy, a także wiele spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszych dziejów Polski. Pierwsze pokazy dokumentów, filmowych i radiowych, a także spotkania m.in. ze świadkami historii rozpoczęły się już w czwartek. Festiwal potrwa do niedzieli.

„Młodzi dla Historii”



Wszystkie wydarzenia festiwalu – w zamierzeniu jego twórców i organizatorów – mają być miejscem spotkania kilku pokoleń Polaków, którym drogie są wartości patriotyczne.



– Każda edycja festiwalu, odkąd jesteśmy tutaj w Gdyni, jest przełomowa, jest coś nowego, festiwal cały czas się rozwija. Oprócz pokazów filmów, słuchowisk radiowych, dołączył mocny projekt „Młodzi dla Historii” – powiedział podczas gali dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. „Młodzi dla Historii” – jak wyjaśnił – to projekt, który ma zachęcać młodzież do odkrywania lokalnych bohaterów polskiej drogi do wolności i do opowiadania ich historii.



Dyrektor festiwalu podkreślił też, że po raz pierwszy na tej edycji festiwalu odbywa się konkurs o charakterze międzynarodowym. Przewodniczącym jury w tym konkursie jest filmoznawca i wykładowca uczelni w USA prof. Samuel Bryan – syn słynnego amerykańskiego korespondenta Juliena Bryana, który we wrześniu 1939 r. dokumentował tragedię bombardowanej Warszawy.

Pierwsze nagrody festiwalu wręczone



Podczas inauguracji festiwalu wręczono pierwsze nagrody. Nagrodę im. bł. Władysława Bukowskiego za umiejętne opowiadanie historii w literaturze odebrał historyk idei Marek Cichocki – jak podkreślono w laudacji przygotowanej przez dramaturga Wojciecha Tomczyka – „buntownik, człowiek wolny, intelektualista, niepoddający się modom (...), polski konserwatysta”. – Polska nie jest dla niego prowincją, zakompleksionymi Kresami, zaniedbanym przedmieściem czy przedmurzem. Dla niego prawdziwe życie nie trwa gdzie indziej, życie jest tu” – podkreślił Tomczyk w odczytanej laudacji.



Na otwarciu festiwalu wręczono także Drzwi do Wolności – wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświęcenie bohaterom wspierającym działaczy i liderów podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego, jak również osobom, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności. Z kolei bohaterowie i świadkowie historii, którzy walczyli – często z bronią w ręku – zostali uhonorowani nagrodą Sygnet Niepodległości. To hołd dla ich trudów na rzecz wolnej Polski.



Wśród wielu odznaczonych Sygnetem Niepodległości jako pierwszy był ponad 90–letni Eugeniusz Siemaszko, któremu nagrodę wręczył prezes IPN Jarosław Szarek. Eugeniusz Siemaszko jest przedwojennym harcerzem, który w latach II wojny światowej działał w konspiracji, a w 1944 r. był uczestnikiem operacji AK „Ostra Brama” w Wilnie. Aresztowany 1 listopada 1946 r., gdy był w drodze mającej na celu nawiązanie kontaktu z legendarnym dowódcą AK mjr. Zygmuntem Szendzielarzem „Łupaszką”. Brutalnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, skazany na karę śmierci, spędził w stalinowskim więzieniu wiele lat.

Spotkania podczas festiwalu



W spotkaniach na festiwalu od czwartku biorą udział przedstawiciele instytucji państwowych, w tym IPN, m.in. jego prezes Jarosław Szarek, a także wiceprezes Krzysztof Szwagrzyk, który w sobotę opowie o poszukiwaniach tajnych miejsc pochówków ofiar zbrodni totalitarnych reżimów. Swoje zbiory omówili w piątek także archiwiści IPN, którzy przedstawili projekt „Archiwum Pełne Pamięci”, mający za zadanie pozyskiwanie i zabezpieczanie dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski. Z programu wydarzeń wynika, że w niedzielę zaplanowano dyskusję „Warto być niepokornym” z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.



XI Festiwal Filmowy „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.