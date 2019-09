Przedstawiciel KO o Jachirze: Każdy może oszaleć; ona jest medialnie pompowana

Istotą sporu w Polsce jest linia podziału między „Bóg, Honor, Ojczyzna” a „bób, humus, włoszczyzna” – ocenił na antenie TVP3 Gdańsk Tomasz Rakowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Przypomniał o kpinach Klaudii Jachiry z tego pierwszego hasła. Od działalności Jachiry odciął się obecny w studiu przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.

– Każdy może oszaleć. Mnie nie interesuje co mówią osoby nagle medialnie pompowane – powiedział w kontekście działań Jachiry kandydujący z listy KO Piotr Bauć z Twojego Ruchu (dawniej Ruch Palikota). Zapewnił, że „nie zna i nie spotkał” Klaudii Jachiry. Piotr Bauć i Tomasz Rakowski byli gośćmi programu „Forum Panoramy” TVP3 Gdańsk.



Nawiązując do badań archeologicznych na Westerplatte, które mogły zostać wznowione po objęciu terenów byłej polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez Muzeum Drugiej Wojny Światowej, Rakowski wskazał, że walczący w jej obronie żołnierze bili się pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.



– Wspomniana tutaj pani Jachira zakpiła z tego hasła mówiąc „bób, humus, włoszczyzna”. To jest, drodzy państwo istota sporu, który toczy się w Polsce – ocenił kandydat PiS. – Pan jest reprezentantem tej grupy, która stoi pod sztandarem „bób, humus, włoszczyzna”, Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje ludzi, którzy się wpisują pod hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Myślę, że ten spór właściwie przebiega tą linią. To trzeba zaznaczyć i mocno o tym mówić.



– Nie stoję pod sztandarem włoszczyzny – zapewnił w reakcji na tę wypowiedź działacz dawnego Ruchu Palikota.

