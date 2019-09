Kombatanci uczcili 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie uczczono 80. rocznicę powstania jego struktur. W uroczystości wzięli udział kombatanci, przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i samorządowych.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski zwrócił uwagę na zgodną współpracę czterech partii opozycyjnych: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Narodowego, współtworzących struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Powiedział, że jest to „fenomenem godny naśladowania”.



– To był absolutny fenomen, niespotykany w żadnym innym kraju Europy – podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że silne struktury przede wszystkim przygotowywały młodzież, ale też stawiały zbrojny opór okupantom.



Uroczystości przy pomniku zakończono salwą honorową Wojska Polskiego, a także modlitwą ekumeniczną w intencji członków, żołnierzy i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Odczytano Apel Poległych oraz złożono wieńce.



27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie została utworzona Służba Zwycięstwu Polski. Była to pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa, która dała początek podziemnemu państwu. Od 1998 roku tego dnia jest obchodzony Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej.



Polskie Państwo Podziemne działające w czasie II wojny światowej objęło swym zasięgiem ziemie Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką i sowiecką.



Miało własne siły zbrojne i struktury cywilne, a swym działaniem oraz instytucjami objęło prawie wszystkie dziedziny życia. Służba Zwycięstwu Polski została powołana przez generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza.



Chcieli zabić Hitlera



Jedną z pierwszych operacji, którą próbowali przeprowadzić konspiratorzy, był zamach na samego Adolfa Hitlera. Polacy spodziewali się, że wódz III Rzeszy będzie chciał odebrać defiladę zwycięstwa na zgliszczach pokonanej Warszawy. Nie mylili się.



Niemiecki dyktator przybył do stolicy II Rzeczypospolitej 5 października 1939 roku. Na trasie jego przejazdu – u zbiegu ul. Nowy Świat i Alei Jerozolimskich – polscy saperzy ukryli pół tony trotylu. Ładunki jednak nie wybuchły, a przyczyny niepowodzenia akcji do dziś pozostają niejasne.

