Redakcja programu „Alarm!” nagrała wypowiedzi organizatorów marszu równości. – Na przykład jak są te wyjazdy na marsze, to my wam opłacamy wtedy pociąg, druga klasa oczywiście, i jeszcze się dostaje dietę. To jest 30 zł na dzień. No, jeżeli to jest na 2 dni wyjazd, to wtedy też nocleg jest opłacany – słyszymy z ust jednej z organizatorek. „Więcej szczegółów wkrótce. Będzie się działo...” – pisze na Twitterze Przemysław Wenerski, jeden z twórców programu.

#wieszwiecej Polub nas