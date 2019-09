Agresja posła KO na konferencji w Szczecinie. „Chcemy zapytać o pana partię”

– Czy pan Brejza może z nami porozmawiać? – Nie może, bo jesteście niekulturalni – to fragment rozmowy jaką z dziennikarzem TVP 3 Szczecin prowadził, niejako w zastępstwie szefa kampanii wyborczej KO Krzysztofa Brejzy, poseł Sławomir Nitras, który w 2018 r. z poparciem PO i Nowoczesnej, ale bez powodzenia, kandydował na urząd prezydenta Szczecina.

Najpierw Nitras obiecywał dziennikarzom TVP3 Szczecin, że Brejza odpowie na jego pytania po zrobieniu zdjęcia, potem – że po zakończeniu wywiadu dla TVN. Z reporterką tej stacji poseł rozmawiał blisko sześć minut, atakując Prawo i Sprawiedliwość. O własnej partii – w której jest szefem sztabu wyborczego – rozmawiać nie chciał.



Gdy dziennikarz TVP3 Szczecin zaczął zadawać pytanie o poparcie kandydatury Stanisława Gawłowskiego, na którym ciąży szereg poważnych zarzutów, osoby z otoczenia Brejzy zaczęły odpychać pracownika publicznych mediów. Pytania o aferę hejterską w inowrocławskim ratuszu, w którą zamieszany jest Brejza, nie udało się nawet sformułować.



– Platforma przyjęła metodę polaryzacji sceny politycznej poprzez agresję. I kiedyś to już było. My mamy program. Platforma ma hejt i agresywne zachowania – skomentował tę sytuację kandydat do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, poseł Artur Szałabawka.

