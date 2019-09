„Niech wezmą kredyt i zmienią pracę”. Internauci komentują spot KO

Nie milkną echa po opublikowanym dziś spocie Koalicji Obywatelskiej, mającym przedstawiać „zwykłą polską rodzinę”. „Niech wezmą kredyt i zmienią pracę...”, „Wzruszający ten spot POKO. Nie wiedziałem, że TVN kręci swoje paradokumenty na drugą zmianę” – komentują internauci.

Spot, w którym „zwykłą polską rodzinę” grają m.in. piosenkarka disco polo i aktor TVN, udostępnił na swoim Twitterze Roman Giertych, dopisując, że to „Najmocniejsze uderzenie tej kampanii”.



Komentujący materiał internauci odnieśli się do tych słów. „Absolutnie Roman Giertych miał tu rację z najmocniejszym strzałem w kampanii. Historia młodej matki, która jest zmuszona zostawić chorą na serce córkę i grać w teledyskach disco polo w Bułgarii? Dobrze, że to ujawniono” – napisał dziennikarz Michał Majewski.



„Kabaret. Szkoda że nie w głównej roli Jachira i Petru Rysiu”, „Niech wezmą kredyt i zmienią pracę...” – piszą inni.



Jeden z komentujących podłożył nawet pod spot głos: „Będę szczery, jesteśmy rodziną uwięzioną w głowie pana Grzegorza Schetyny (…) Pan Grzegorz złapał nas tu w czeluści swojej wyobraźni, tylko babci się upiekło, bo siedzi w kościele, w moherowym berecie. Tata siedzi osowiały, mówi, że nigdy nie był w tak smutnym miejscu jak wyobraźnia pana Grzegorza”.

Absolutnie Roman Giertych miał tu rację z najmocniejszym strzałem w kampanii. Historia młodej matki, która jest zmuszona zostawić chorą na serce córkę i grać w teledyskach disco polo w Bułgarii? Dobrze, że to ujawniono. — Michał Majewski (@MajewskiMichal) September 27, 2019

Pomóżmy tej biednej polskiej����rodzinie ze spotu POKO!!!



Proszę o RT �� pic.twitter.com/8o58mTTSwV — Dawid Mysior ������ (@dawidmysior) September 27, 2019

Wzruszający ten spot POKO. Nie wiedziałem, że TVN kręci swoje paradokumenty na drugą zmianę - ten pan nie widuje przez to dzieci ��



P.s. ciekawe czy są jakieś rabaty za jednoczesną grę dla TVNu i POKO ��

Podaj dalej - RT❗️�� pic.twitter.com/38AIZnouJu — Szanowny Pan Janusz (@SzPJanusz) September 27, 2019

Przeprowadziłem krótką analizę spotu Koalicji Obywatelskiej. Nie ma w nim słabych punktów, a cała kompozycja jest od początku do końca przemyślana. pic.twitter.com/C947WF2bNv — NAPALONY WIKARY (@napalonywikary) 27 września 2019

Spot Platformy Obywatelskiej to taka #UkrytaPrawda. ����

Oni chcą rządzić Polską, a nawet nie potrafili znaleźć jednej rodziny, która jest przeciwko PiSowi. Tymczasem w siedzibie PO: pic.twitter.com/UK7tUE9zZA — Mateusz Lewicki ���� (@lewicki_mateusz) 27 września 2019

Niech wezmą kredyt i zmienia prace... — Adach87������������ (@Adam80644464) 27 września 2019

��������������

Kabaret. Szkoda że nie w głównej roli Jachira i Petru Rysiu — Jacek (@bararmada14) 27 września 2019

Hej tam, a jak się wam żyło przy odbieraniu zasiłku pogrzebowego, zabraniu pieniędzy z OFE, przedłużeniu wieku emerytalnego ( to tylko mała część wymieniona)

a "piniendzy nie ma i nie bendzie"

jak przyznał wasz minister od gotówki.

A ten pan dziadek chyba musiał wrócić do pracy? — implorant (@implorant) 27 września 2019

"Ukryta prawda" o rodzinie ze spotu Platformy Obywatelskiej. Mężczyzna czuje się osaczony przez żonę ;-).

Polecam cały odcinek. Znalezione u @SzPJanusz.https://t.co/WCmz7dA5Js pic.twitter.com/CY0Z8Z85AD — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) 27 września 2019

