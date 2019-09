Oddziały specnazu ćwiczyły ukradkiem na terytorium państwa NATO

„Oddziały specnazu operowały na terenie archipelagu Svalbard i w kontynentalnej Norwegii” – informują norweskie media. Rosjanie mieli działać pod osłoną nocy i ćwiczyć między innymi sabotaż przeciw kluczowym instalacjom. Zdaniem mediów władze Norwegii dowiedziały się o obecności Rosjan od „sojuszników”.

Dywersanci mieli przeprowadzać swoje działania, jak piszą norweskie portale, „w ostatnich dniach” (przed 27 września 2019 r.). Na teren Norwegii przedostawali się pod osłoną nocy. Prowadzili operacje rozpoznania kluczowych obiektów i krytycznej infrastruktury na danym terenie. Mieli między innymi ćwiczyć uszkadzanie łączności przewodowej między Svalbardem a kontynentem.



Svalbard to archipelag położony ok. 800 km na północ od Przylądka Północnego (Nordkapp), położonego również w Norwegii najdalej wysuniętego na północ skrawka Europy. Częścią należącego do Norwegii archipelagu jest wyspa Spitsbergen. Svalbard leży w miejscu strategicznym z punktu widzenia ewentualnego konfliktu zbrojnego, ok. 800 km od kontynentalnej Norwegii i Rosji oraz ok. 1,3 tys, km od Kanady.



Na północny wschód od Svalbardu położony jest należący do Rosji archipelag Ziemia Franciszka Józefa.



Portal abcnyheter.no cytuje mjr. Elisabeth Eikeland, rzeczniczkę norweskiego sztabu generalnego, która zapewniła, że skandynawski członek NATO „ma swoje metody śledzenia Rosjan, tak jak oni śledzą nas”. I przyznała, że aktywność wschodniego sąsiada w Arktyce wzrosła.



Eikeland dodała, że należy patrzeć na te intensywne działania „w świetle tego, co się stało na Krymie w 2014 r.”

Abcnyheter.no poinformował także, że działań Rosjan – rzekomo z użyciem ciężkiego sprzętu – na norweskiej ziemi nie chciał komentować nikt z rządowego Instytutu Studiów Obronnych (Forsvarets forskningsinstitutt). Władze w Oslo miały dowiedzieć się o sprawie od „sojuszników”, co sugeruje, że Specnaz pozostał niezauważony przez samych Norwegów.Prawdopodobnie rosyjskich dywersantów zauważyły amerykańskie samoloty zwiadowcze.