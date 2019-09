W mieście Kopernika powstają sceny do trzeciej już części u nas nieznanej, ale w Indiach bardzo popularnej superprodukcji pt. „Kottigobba”. To przygodowo-sensacyjna opowieść o samotnym wilku, który walczy ze złem. W najnowszej części zrobi porządek z siatką porywaczy dzieci. Filmowcy spędzą w Toruniu kilka dni. Nagrają między innymi sceny pościgu z motocyklem, który wbije się w przednią szybę karetki. Sceny do filmu będą kręcone na Starym Mieście oraz przy ul. Broniewskiego.

#wieszwiecej Polub nas