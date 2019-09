Platforma Żywnościowa pomoże producentom w szybszym dotarciu do kupców

Przedstawiciele rządu oraz parlamentarzyści PiS zapowiedzieli powstanie Platformy Żywnościowej w ramach Giełdy Papierów Wartościowych. W Zamościu memorandum dotyczące powołania Platformy podpisały władze resortu rolnictwa i GPW.

Docelowo Platforma ma być rodzajem giełdy towarowej. – Obrót na tej giełdzie ma pozwolić producentom rynkowym szybciej dotrzeć do potencjalnych kupców. Ponadto pozwoli uniknąć łańcucha pośredników – podkreślał wicepremier szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.



– Spośród wielu projektów strategicznych, które realizujemy teraz na giełdzie, projekt Giełdy Towarów Rolnych nie ma nawet pół godziny spóźnienia. Idzie to bardzo dobrze – ocenił prezes GPW Marek Dietl.



Pytany o planowany rynek terminowy, który – zgodnie z zapowiedziami – ma się w przyszłości pojawić na Platformie Żywnościowej powiedział, że „najpierw trzeba zbudować rynek oparty o dostawę towarów, gdzie są zainteresowani, realną gospodarkę”.

#wieszwiecej Polub nas

– Rynek rolny będzie ewoluował. Można oczekiwać, że pojawią się na nim transakcje spot (realizowane najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu ich zlecenia - red), a w dłuższej perspektywie rynek terminowy, gdzie będą forwardy (to transakcje kupna lub sprzedaży z góry określonym terminem realizacji i za – z góry – określoną cenę - red). Tak jak w przypadku TGE, musi minąć kilka lat, zanim będziemy mogli wprowadzić inwestorów finansowych, najpierw musi rozwinąć się głęboki rynek z fizyczną dostawą. Oczywiście nie wykluczam, że może się zdarzyć, że rolnicy tak szybko zaczną handlować na tej platformie, że głębokość tego rynku zostanie szybciej osiągnięta, niż w przypadku rynku energii – ocenił Dietl.Podkreślił, że „to bardzo ważne, żeby rolnicy mogli zabezpieczać swoje pozycje, tak jak dzisiaj mogą je zabezpieczać firmy energetyczne, przez forwardy zakupu i sprzedaży energii”.

– Oprócz tych, którzy zabezpieczają się przed ryzykiem, marzeniem każdej giełdy jest wprowadzenie tych, którzy chcą zarabiać na tym po prostu jako finansiści. Tu mamy już doświadczenie z rynkiem energii, z rynkiem gazu. Widać, że nasza strategia zakładająca najpierw budowanie płynności, a potem przygotowanie do wprowadzenia instrumentów finansowych, bardzo dobrze się sprawdza – dodał.



– Mamy 100 proc. obligo (nakazanie wytwórcom sprzedaży całości energii elektrycznej poprzez giełdę - red) na rynku energii elektrycznej i dopiero to zbudowało głębokość tego rynku. W przypadku giełdy żywnościowej, nie będzie żadnego obliga i nie będzie trzeba sprzedawać wszystkiego za jej pośrednictwem, więc prawdopodobnie proces budowania rynku terminowego będzie rozłożony na lata – ocenił prezes GPW.

– To, że często na giełdach towarowych w ogóle rezygnuje się z fizycznej dostawy, jest moim zdaniem ślepą uliczką. Generuje bardzo duże ryzyko zaburzeń na skutek spekulacji – my w Polsce idziemy inną drogą. Chcemy umożliwić zwiększenie efektywności transakcji ekonomicznych, a dopiero drugim elementem, pogłębiającym rynek i dodającym płynności, jest wprowadzanie instrumentów finansowych – zaznaczył prezes GPW Marek Dietl.



Zgodnie z planem, w marcu przyszłego roku na tzw. Platformie Żywnościowej ma rozpocząć się 6-miesięczny obrót pilotażowy – jedynym towarem w obrocie będzie pszenica. Obrót ma być prowadzony w dwóch opcjach: cyklicznych cotygodniowych sesji. Poza tym, na żądanie uczestników rynku, będzie możliwość zawierania transakcji w formie aukcji. Po zakończeniu pilotażu, na Platformie mają pojawić się nowe produkty rolno-spożywcze.



Platforma Żywnościowa to pionierski projekt, ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako kluczowy dla rozwoju sektora rolniczego w Polsce. Koordynatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).



W pierwszej kolejności przewidywane jest stworzenie rynku bazowego z fizyczną dostawą towarów, w dalszej perspektywie rozważane jest uruchomienie rynku terminowego.