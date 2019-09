Portal „Podróż bez barier” ułatwi życie niepełnosprawnym pasażerom

Platformę internetową „Podróż bez barier” zaprezentowały w Gdańsku na kończących się w piątek targach TRAKO 2019 Przewozy Regionalne. Ma ona służyć podróżnym niepełnosprawnym oraz o ograniczonej mobilności – ułatwi im komunikację zarówno z przewoźnikiem, jak i zarządcami dworców.

Na platformie zebrano wszelkie dane, które mogą być przydatne dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności w planowaniu podróży. Np. korzystając z wyszukiwarki połączeń pasażer otrzyma nie tylko informacje o rozkładzie jazdy, ale także np. o tym, jak przygotowane są dane dworce na przyjęcie osoby na wózku.



Od razu będzie też można wysłać odpowiednie zgłoszenie do służb odpowiadających za asystę, nawet wtedy, gdy zaprojektujemy podróż z przesiadką.



– Innowacyjność rozwiązania polega na automatyzacji procesu wyszukiwania dogodnych połączeń i zamawiania asysty na wybrane połączenie. Pasażer nie musi szukać interesującego go połączenia na jednej platformie, a zamawiać asystę na innej, tak jak ma to miejsce u innych operatorów – powiedział Dominik Lebda, rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych.



Na platformie „Podróż bez barier” umieszczono także link do innej wyszukiwarki, podrozekolejlove.pl, gdzie mogą się wzajemnie odnaleźć niepełnosprawni i osoby chcące być ich opiekunami w podróży.

źródło: rynek-kolejowy.pl

Platforma jest dedykowana pasażerom Polregio, największego pod względem liczby podróży pasażerskich przewoźnika w Polsce, operującego na terenie niemal całego kraju, ale nie jedynego.Zdaniem branżowego portalu rynek-kolejowy.pl „to naprawdę nowoczesne rozwiązanie należałoby zbudować dla całego obszaru kolejowego w Polsce”.