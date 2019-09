Sławomir Nitras przepycha dziennikarzy na konferencji Krzysztofa Brejzy [WIDEO]

W Szczecinie szef sztabu wyborczego KO Krzysztof Brejza zaliczył kolejną nieudaną konferencję prasową. Tym razem polityk został zasypany pytaniami dziennikarzy TVP3 Szczecin i Radia Szczecin, na które nie chciał odpowiadać. Brejzę próbował odgrodzić od dziennikarzy i ostatecznie wyprowadził z konferencji poseł PO Sławomir Nitras.

Przed rozpoczęciem konferencji słychać głos Nitrasa, który mówi: „Dajcie tu jakieś inne mikrofony, bo samo TVP jest. Chcemy, aby było urozmaicone”. Dalej na nagraniu widać reportera TVP3 Szczecin, który próbuje zadać Brejzie pytanie. Od posła oddziela go jednak działacz KO. – Niech pan da zdjęcie zrobić, a będziemy gadać – mówi w kierunku dziennikarza Nitras. Dziennikarz próbuje zapytać, dlaczego Brejza napisał na Twitterze, że czwartkowa sytuacja była „ustawką”.



– Od momentu, w którym uruchomiliście potężną maszynę hejtu PiS-owskiego przeciwko mnie, mojemu tacie, nawet mojej mamie, z państwem nie rozmawiam. Złożyłem w tej sprawie oświadczenie i bardzo dziękuję państwu za ten hejt, za tę nienawiść, którą oblewacie mnie i moich bliskich. Ja z hejterami nie rozmawiam w ogóle – mówi Brejza.



– To, co robicie, jest obrzydliwe – dodaje Nitras.



Z Brejzą próbował porozmawiać również dziennikarz Radia Szczecin. Kiedy padło pytanie, czy kierował fermą trolli w inowrocławskim ratuszu, również i jego zaczął od Brejzy odsuwać Nitras, który wyprowadził ostatecznie szefa sztabu wyborczego KO z tłumu.

– Dlaczego państwo nas odgradzają od pana posła? Panie pośle, jeżeli pan mówi o Prawie i Sprawiedliwości, to pan mówi w nieskończoność. My chcemy zapytać o pana partię, a pan ucieka – mówił inny dziennikarz TVP3 Szczecin.Wówczas Nitras stwierdził, że Brejza „nie może się zatrzymać, bo dziennikarze są niekulturalni”.

– Czy mógłby się pan zatrzymać i nagrać z nami normalną setkę tak jak z TVN-em? – pytał reporter.



– Z hejterami takimi jak wy rozmawiałem i mówiłem bardzo wyraźnie: spotykamy się w sądzie, jesteście ludźmi niegodnymi – stwierdził Brejza, odchodząc z miejsca.



W czwartek w takcie konferencji prasowej KO w Koszalinie Brejzie zaczął przerywać mieszkaniec miasta. – Panie Brejza… Pan jest oszustem! – powiedział. Prowadzący konferencję Brejza zdecydował się przerwać spotkanie.



„W Koszalinie, jak zawsze usłużna TVPis, robi ustawkę z »oburzonym obywatelem«. Schemat jak za komunizmu. Tylko wykonanie w cyfrowej technice” – komentował sytuację na Twitterze Brejza.



Przed miesiącem portal tvp.info ujawnił szereg faktów związanych z aferą hejterską w Inowrocławiu. W miejskim ratuszu, którym rządzi od lat Ryszard Brejza (ojciec posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa), działał Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, w którym produkowane były wpisy chwalące Brejzów, hejterskie komentarze i insynuacje na temat adwersarzy politycznych.