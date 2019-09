Opiekunka porwała i spaliła niemowlę. „Próbowała się zemścić”

Młoda Rosjanka uprowadziła 6-miesięczne dziecko. Po kilku godzinach znaleziono ją w pobliskim lesie. Miała ze sobą worek, w którym znajdowało się zwęglone ciało porwanego chłopca.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Rosji w mieście Zawodoukowsk. Policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 6-miesięcznego Bogdana od początku podejrzewali, że został on uprowadzony przez 23-letnią Wiktorię Aimetdinową. Kobieta została odnaleziona po kilku godzinach w lesie położonym ok. 3 km od miejsca zamieszkania porwanego chłopca.



Aimetdinowa miała przy sobie worek. Okazało się, że w środku znajduje się spalone ciało poszukiwanego dziecka.



Matka niemowlęcia, Natalia Gafner powiedziała, że dobrze znała porywaczkę i jej ufała. Dodała, że Wiktora spotykała się z przyrodnim bratem zamordowanego. W dniu zaginięcia półrocznego Bogdana partner 23-latki postanowił się z nią rozstać. Jeszcze przed odnalezieniem ciała niemowlęcia Gafner miała stwierdzić, że „Wiktoria na pewno będzie próbowała się zemścić na swoim chłopaku”.

źródło: mirror.co.uk

Jak udało się ustalić śledczym, po kłótni z partnerem Aimetdinowa pojechała do domu jego rodziców, aby spakować swoje rzeczy. Ci poprosili ją wtedy o opiekę nad małym Bogdanem, ponieważ wybierali się na pogrzeb. Kobieta zgodziła się, a potem porwała chłopca. 23-latka została oskarżona o morderstwo.